美股漲跌互見台指期夜盤走揚 聚焦地緣政治與美CPI

中央社／ 台北11日電

美國總統川普暗示伊朗戰爭即將結束後，近日急漲的國際油價應聲重挫，投資人正消化中東局勢與川普發言，華爾街股市主要指數10日收盤互有漲跌。台指期夜盤收漲388點，台積電ADR下跌0.46%。

投顧表示，市場關注今晚美國將公布CPI（消費者物價指數）的通膨數據，以及後續個人消費支出物價指數（PCE）指標，以觀察通膨走勢與聯準會利率政策動向。

此外，投顧指出，台股近期持續受地緣政治風險影響，除了關注美伊衝突後續發展外，也擔憂川普關稅政策可能轉向針對特定國家與產業，市場不確定性仍高。

觀察美股10日表現，道瓊工業指數下挫34.29點或0.07%，收報47706.51點；標普500指數微跌14.51點或0.21%，收在6781.48點；那斯達克指數小幅上揚1.16點或0.01%，收22697.11點；費城半導體指數挺升54.72點或0.7%，收7865.12點。

台股10日終場上漲661.45點，收在32771.87點，成交值新台幣7039.61億元，三大法人合計賣超158.41億元。

其中，外資買超前3名為群創2萬7917張，以及主動統一台股增長ETF 2萬3785張、主動復華未來50ETF 1萬7518張；外資賣超前3名為元大台灣50ETF 4萬262張、中石化3萬7347張、中信金2萬9583張。

產業訊息方面，晶圓代工廠台積電公布2月營收為3176.57億元，月減20.8%、年增22.2%，為歷年同期新高；今年前2月累計營收為7189.12億元，年增29.9%。

市場人士指出，人工智慧（AI）加速器對3奈米先進製程需求強勁，將是推升台積電今年營收成長主要動力。

另外，IC設計廠聯發科10日在德國紐倫堡EmbeddedWorld 2026發表一系列MediaTek Genio平台，包括Genio Pro、Genio 420以及Genio 360，搶攻機器人、商用無人機及邊緣AI裝置市場。

美股收盤／標普500回吐漲幅收黑 伊朗戰爭陰影持續壟罩市場

市場消化中東局勢與川普發言 美股收盤走勢不一、道瓊下跌34點

台股強彈1146點收復月線 歷史第3大盤中漲點

川普暗示戰爭快結束 台指期夜盤強彈1512點

相關新聞

美期指翻紅！台積電開高衝1,900元 記憶體助攻、台股飆800點重返月線

美股昨夜跌多漲少，但11日美股期指翻宏，台股開盤續漲356.62點，指數來到33,128.49點，台積電（2330）開高35元、報1,885元，並快速攻上1,900元，大盤漲點也同步放大至逾800點，彈回月線之上，重返33,600關。

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

台積電（2330）公布2月營收3176億元，年增率僅22％、月減20.8％，引發市場關注。

市場衝擊後的報酬甜 多重資產投資組合表現多有雙位數

美伊地緣政治風險，恐慌指數（VIX）快速攀升，此時多重資產基金展現不同資產輪動優勢。據彭博統計，市場衝擊發生時以多重資產投資進場，持有一年、三年皆雙位數正報酬。台中銀投信海外研究團隊指出，後續國際局勢若出現緩和訊號，多元資產配置更能機動調整股、債、可轉債及ETF等，掌握市場回補行情。

股東會旺日 九天達上限

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有九天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

上市櫃公司2月營收出爐，鴻海、合騏、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。

