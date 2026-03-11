美股漲跌互見台指期夜盤走揚 聚焦地緣政治與美CPI

美國總統川普暗示伊朗戰爭即將結束後，近日急漲的國際油價應聲重挫，投資人正消化中東局勢與川普發言，華爾街股市主要指數10日收盤互有漲跌。台指期夜盤收漲388點，台積電ADR下跌0.46%。

投顧表示，市場關注今晚美國將公布CPI（消費者物價指數）的通膨數據，以及後續個人消費支出物價指數（PCE）指標，以觀察通膨走勢與聯準會利率政策動向。

此外，投顧指出，台股近期持續受地緣政治風險影響，除了關注美伊衝突後續發展外，也擔憂川普關稅政策可能轉向針對特定國家與產業，市場不確定性仍高。

觀察美股10日表現，道瓊工業指數下挫34.29點或0.07%，收報47706.51點；標普500指數微跌14.51點或0.21%，收在6781.48點；那斯達克指數小幅上揚1.16點或0.01%，收22697.11點；費城半導體指數挺升54.72點或0.7%，收7865.12點。

台股10日終場上漲661.45點，收在32771.87點，成交值新台幣7039.61億元，三大法人合計賣超158.41億元。

其中，外資買超前3名為群創2萬7917張，以及主動統一台股增長ETF 2萬3785張、主動復華未來50ETF 1萬7518張；外資賣超前3名為元大台灣50ETF 4萬262張、中石化3萬7347張、中信金2萬9583張。

產業訊息方面，晶圓代工廠台積電公布2月營收為3176.57億元，月減20.8%、年增22.2%，為歷年同期新高；今年前2月累計營收為7189.12億元，年增29.9%。

市場人士指出，人工智慧（AI）加速器對3奈米先進製程需求強勁，將是推升台積電今年營收成長主要動力。

另外，IC設計廠聯發科10日在德國紐倫堡EmbeddedWorld 2026發表一系列MediaTek Genio平台，包括Genio Pro、Genio 420以及Genio 360，搶攻機器人、商用無人機及邊緣AI裝置市場。