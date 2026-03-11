快訊

台積電（2330）2月營收大減20.8%嚇壞散戶？達人精算3月迎大爆發：跌了剛好撿便宜

台積電2月營收因春節連假與產能提前調配致月減20.8%，但預期3月營收將迎來高達40%的年增率，專家建議若股價因短線失望性賣壓下跌反而是絕佳買點。歐新社
實在不是因為特別愛評論台積電（2330）這支個股，而是台積電總是每隔一小段時間，就會出現令人驚訝（可以分為好的驚訝、壞的驚訝兩種）而且可以評論的事情，再加上台積電又是台股最重要、法人、散戶最關切的個股，那當然就要特別關注一下。

現在要講的就是台積電剛公布的2月營收金額，達到創同期新高的3176億元，但是令人嚇一跳的是年增率只有22％，月減率則是達到20.8％這麼多。

2月年增率不夠強

今年2月份的營業天數只有28天，而且受到台積電1月份營收衝到4000億元的歷史新高、墊高了基期的因素，月減率達到20.8％是可以理解的，但是2月份營收的年增率只有22％，比起1月份營收的36.8％年增率成績，呈現年增率大幅滑落的情況，大家不免疑慮：這台積電2月份的營收數字會不會太少了？

話又說回來，今年2月份的春節過年有9天連假、又有228連假，部分網友就猜測：難道台積電有在連假期間停機的嗎？才會讓2月份的營收數字少了這麼多。

網友真的是想太多！台積電每台先進製程的機器都貴個半死，再加上現在的晶片訂單都呈現爆滿的情形，沒有24小時運轉已經阿彌陀佛了，怎麼可能還給你停機休春節連假？

1、2月產能調配

能解釋的原因無非是，客戶的訂單提早在1月出貨、部分2月底的營收延後到3月計算、以及台積電每年的1、2月都會進行一起做產能調配，讓2月份的產能利用儘量移往1月，降低員工春節連假留守作業的人數，儘量讓員工能過個好年。

別忘了台積電在1月份法說會上預期第一季的合併營收將介於346億～358億美元。在預設新台幣兌美元的平均匯率在31.6元的情況下，推算台積電第一季台幣的合併營收年增率為30.28～34.8％，營收總金額的中位數為1.11兆元。

3月營收年增率至少40％

如今扣掉台積電1、2月合計營收已經達到7190億元，推算出3月份的營收將會是大幅成長到4000億元以上，月增率上升到26％，年增率則是高達嚇人的40％這麼多。

所以如果台積電公布了這個不盡人意的2月營收數字，而出現股價失望性的下跌時，反而會是很好的低檔買點，把台積電逢低買來放到這個年增率40％的3月營收公布出來之後，你就看看它股價漲不漲回來？

2330台積電 先進製程 營收 連假

