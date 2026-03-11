聽新聞
上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

上市櫃公司2月營收出爐，鴻海（2317）、合騏（8937）、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。

鴻海2月合併營收5,958.1億元，居上市櫃之冠，奪下「營收王」；合騏2月營收月增率高達37.3倍，拿下「月增王」；前二月營收年增率最大的「年增王」是地心引力，年增1,301.6倍。

另外，「營收連續成長王」是竹陞科技，連續21個月增加；今年新掛牌企業「前二月營收年增王」為雅特力-KY，年成長幅度攀升至82.3%。

據統計，2月營收金額前五大公司，業績都超過千億元，依序為鴻海5,958.1億元、台積電3,176.5億元、緯創2,848.9億元、廣達2,155.8億元、文曄1,044.2億元。

2月營收月增前五高的個股成長幅度都逾十倍，依序為多功能休閒車生產商合騏37.3倍、鴻華先進-創34.8倍、東哥遊艇24.3倍、新美齊15.9倍、宏和10.3倍。

前二月營收年成長率前五高個股，依序為文化創意股地心引力的1,301.6倍、三發地產266.4倍、華固246.4倍、全心投控148.5倍、三豐141.3倍，除地心引力之外，都是營建股。

營收連續成長最多的前五大個股，依序是半導體智慧化系統整合廠竹陞科技，連續21個月增加、宜鼎14個月、潤德13個月、鈺創以及聯友金屬-創都是九個月。

今年新掛牌的新兵中，前二月營收年增率前五大個股為雅特力-KY，前二月營收年成長幅度攀升至82.3%，其次為奧義賽博-KY創23.54%。

華固 新美齊 個股

相關新聞

川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

美國總統川普一句「戰爭快結束了」，為全球資本市場打一劑強心針，加上國家隊點火台積電，台股昨（10）日無懼外資持續賣超250.8億元，終場大漲661點收32,771點，成交量下滑至7,282億元，呈現價漲量縮格局。

全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

中東戰事有望降溫 法人指台股跌深反彈「3訊號浮現」

台股跌深強彈，雖然10日仍暫時受阻於5日均線與月線反壓，不過趨勢上，已有包括出現長下影線、台積電（2330）股價止跌、及股期雙市逆價差大幅收斂等三大訊號浮現，暗喻行情似有轉趨偏多的跡象。

股東會旺日 九天達上限

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有九天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

就市論勢／測試介面、光通訊 聚光

近期受到中東衝突升溫影響，市場避險情緒急遽升溫導致風險性資產波動劇烈，油價飆漲更讓市場再度燃起通膨疑慮。不過依美國政府川普過往行事手段，以及考量今年有期中選舉議題，市場評估伊朗戰爭不至於延續太久，不過短期消息面紊亂，風險性資產震盪仍舊難免。

