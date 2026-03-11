上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

