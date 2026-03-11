聽新聞
上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列
上市櫃公司2月營收出爐，鴻海（2317）、合騏（8937）、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。
鴻海2月合併營收5,958.1億元，居上市櫃之冠，奪下「營收王」；合騏2月營收月增率高達37.3倍，拿下「月增王」；前二月營收年增率最大的「年增王」是地心引力，年增1,301.6倍。
另外，「營收連續成長王」是竹陞科技，連續21個月增加；今年新掛牌企業「前二月營收年增王」為雅特力-KY，年成長幅度攀升至82.3%。
據統計，2月營收金額前五大公司，業績都超過千億元，依序為鴻海5,958.1億元、台積電3,176.5億元、緯創2,848.9億元、廣達2,155.8億元、文曄1,044.2億元。
2月營收月增前五高的個股成長幅度都逾十倍，依序為多功能休閒車生產商合騏37.3倍、鴻華先進-創34.8倍、東哥遊艇24.3倍、新美齊15.9倍、宏和10.3倍。
前二月營收年成長率前五高個股，依序為文化創意股地心引力的1,301.6倍、三發地產266.4倍、華固246.4倍、全心投控148.5倍、三豐141.3倍，除地心引力之外，都是營建股。
營收連續成長最多的前五大個股，依序是半導體智慧化系統整合廠竹陞科技，連續21個月增加、宜鼎14個月、潤德13個月、鈺創以及聯友金屬-創都是九個月。
今年新掛牌的新兵中，前二月營收年增率前五大個股為雅特力-KY，前二月營收年成長幅度攀升至82.3%，其次為奧義賽博-KY創23.54%。
