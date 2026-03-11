川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

美國總統川普一句「戰爭快結束了」，為全球資本市場打一劑強心針，加上國家隊點火台積電（2330），台股昨（10）日無懼外資持續賣超250.8億元，終場大漲661點收32,771點，成交量下滑至7,282億元，呈現價漲量縮格局。

川普一席話讓市場避險情緒隨之緩解，在出口商拋匯及中央銀行提供美元流動性下，新台幣終場收在31.828元，升值9.2分，成交量24.97億美元。匯銀人士指出，儘管外資仍持續自台股提款，但買匯力道已較前幾日明顯減弱，使匯市交投同步降溫。

昨日台股多頭士氣如虹，指數開盤急拉，一度勁揚1,146點，創史上第三大盤中漲點紀錄，不過指數攻抵月線後衝高無力轉趨震盪，特別是川普暗示戰事將很快結束，導致中東戰事概念的塑化上游、天然氣、航運股等紛紛重挫拉回。

市場資金轉向電子族群，相關個股紅通通，電子股在台積電漲40元收1,850元激勵下，類股指數漲2.53%，成為領漲焦點。族群中以半導體、記憶體、TPU、銅箔基板等相對強勢。

千金股更是買盤搶進焦點，穎崴（6515）、健策（3653）、旺矽（6223）、聯亞（3081）、致茂（2360）、竑騰等紛紛亮燈漲停，台光電（2383）、富世達、群聯（8299）、台達電（2308）等均大漲超過半根停板，檔數則因AES-KY重回千金股行列，增加至33檔。

三大法人昨天共計賣超台股154.93億元。其中，外資賣超250.85億元，連八賣，累計賣超突破4,500億元、達4,735.1億元；投信買超130.59億元，連七買、累計買超672.28億元；自營商賣超34.66億元，連九賣、累計賣超1,545.22億元。

八大公股行庫則買超52.83億元護盤，以點火台積電11.13億元最多。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家觀點，昨日台股早盤開高走高遇壓後震盪，午盤後多頭再聚集攻堅衝出一波漲勢，短線暫時止跌回穩。