全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

2月營收寫下「最強2月」，法人表示，主要是受全球AI浪潮所帶動；隨著3月動能持續回升，台股將迎來有史以來最強勁的第1季。

今年前二月營收總額已達8.58兆元，相較去年同期大增16.4%，不僅是歷年同期最佳表現，更是上市櫃公司前二月營收首度突破8兆元大關，顯示產業拉貨力道極為強勁。

觀察2月營收前五大公司排名，依序為鴻海（2317）5,958億元、台積電（2330）3,176億元、緯創（3231）2,848億元、廣達（2382）2,155億元及文曄（3036）1,044億元；值得關注的是，2月共有41家公司營收創新高，表現優於去年同期的33家。

這41檔創新高個股呈現出顯著族群性，分別有三大亮點，其一是AI與半導體供應鏈及設備，包括緯創、信驊（5274）、聯亞（3081）、新應材、竹陞科技等。其二是記憶體族群，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）及鈺創（5351）等公司隨著市況回溫，營收攀高峰。其三是航運與觀光消費，受惠春節旅遊旺季，星宇航空、台灣虎航（6757），以及餐飲旅遊業如王品（2727）、瓦城（2729）、雄獅（2731）、旅天下等表現亮眼。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、華南（2880）投顧董事長呂仁傑、第一金（2892）投顧董事長黃詣庭等指出，預估第1季上市櫃營收（不含金融公司）將落在12.3兆至12.5兆元之間。若順利達標，將是台股史上首次第1季營收突破12兆元關卡，預計年增率約13.8%。

法人預估，首季業績表現亮眼的產業將聚焦於資通訊電子產品，包含半導體、記憶體及PCB等，次族群主要集中在台積電供應鏈、伺服器零組件及半導體廠務設備等。相較之下，營建業因交屋量較低，以及鋼鐵等傳統產業，則處相對衰退階段。