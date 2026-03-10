快訊

百達：輪動交易趨勢將延續 新興股市預期將持續受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

瑞士百達資產管理指出，2025年秋天以來，輪動交易一直是全球股市的主軸。投資人持續把資金從美國科技股移往估值更具吸引力、成長前景改善的區域與產業。種種跡象顯示，這個趨勢仍將延續。

百達指出，技術指標顯示，全球資金仍在追逐股票，2月股票資金流入超過1,000億美元。值得注意的是，美股的資金流入占比降至2020年以來最低，外資在2月日本大選後加速買進日股。

在企業獲利表現強勁的背景下，百達認為仍有充分理由維持加碼股票、減碼債券。全球股市前景仍看多，主要受惠於資金環境寬鬆、財政刺激、AI資本支出熱潮三者交互作用。美國科技股不再獨強，資金輪動的現象可望持續。

百達表示，從美國、歐洲到日本及新興市場，都受惠於利率下滑與寬鬆的財政支出，整體經濟依然保持在穩健軌道上。同時，與AI相關的投資絲毫沒有降溫跡象。大型科技公司今年單是為了建置資料中心與數位基礎設施，就計劃投入超過6,000億美元。

百達認為，新興股市預期將持續受惠，主要是因為經濟成長力道強、通膨前景溫和、貨幣政策具支持力、趨勢訊號正向等。另外，投資人重新聚焦「實質資產」，也為估值相對便宜的股票提供額外的催化因素。

