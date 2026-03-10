景順：停滯性通膨風險升高但不致重現 2022年雙位數通膨、看好非美股

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國與伊朗戰火延燒，景順全球研究主管瓊斯（ Benjamin Jones）指出，能源風險攀升，但全球經濟韌性仍在，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊。停滯性通膨風險雖升高，但不致重現2022年雙位數通膨水準。

瓊斯表示，基準情境預期衝突將持續數周，對經濟造成長期傷痕的風險有限，但能源市場承壓帶來外溢效應，可能促使美國加快在數周內結束衝突。近期密切觀察衝突是否升溫、以及能源供應是否可能出現更長期的中斷。

瓊斯表示，非美國股市去年表現優於美股，近期地緣政治衝突使該趨勢短期受阻。但從中長期來看，景順仍偏好非美國市場。若中東局勢降溫，則能源市場目前的風險溢價仍有望回落，屆時市場關注點將再度回到AI造成的產業衝擊，這對美股而言可能才是更大的挑戰。

此外，瓊斯表示，雖然歐洲企業對能源價格上漲的敏感度仍高於美國企業，但脆弱度明顯低於2022年。自2022年以來，歐洲能源進口量已下滑，且現有進口來源中，美國所占比重持續提高。

瓊斯表示，雖然金融市場仍可能面臨下行壓力，但出現熊市或系統性崩跌的機率不高。在股票與債券之外，投資組合如納入大宗商品等多元資產，有助於分散風險。

風險 能源 地緣政治

相關新聞

中東戰事有望降溫 法人指台股跌深反彈「3訊號浮現」

台股跌深強彈，雖然10日仍暫時受阻於5日均線與月線反壓，不過趨勢上，已有包括出現長下影線、台積電（2330）股價止跌、及股期雙市逆價差大幅收斂等三大訊號浮現，暗喻行情似有轉趨偏多的跡象。

股東會「黃道吉日」曝光！5月這2天最夯 各逾190家公司卡位

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有9天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

市場還在觀望…台股量縮反彈661點 三大法人賣超158億元

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，使得油價9日大漲後拉回，台股10日也出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元，三大法人賣超158.42億元。

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

台股10日收盤上漲661.45點、漲幅2.06%，終場以32,771.87點作收，成交量7,028.05億元；台積電（2330）收盤價1,850元，上漲40元，漲幅2.21%。

川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

