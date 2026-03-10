景順：停滯性通膨風險升高但不致重現 2022年雙位數通膨、看好非美股

美國與伊朗戰火延燒，景順全球研究主管瓊斯（ Benjamin Jones）指出，能源風險攀升，但全球經濟韌性仍在，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊。停滯性通膨風險雖升高，但不致重現2022年雙位數通膨水準。

瓊斯表示，基準情境預期衝突將持續數周，對經濟造成長期傷痕的風險有限，但能源市場承壓帶來外溢效應，可能促使美國加快在數周內結束衝突。近期密切觀察衝突是否升溫、以及能源供應是否可能出現更長期的中斷。

瓊斯表示，非美國股市去年表現優於美股，近期地緣政治衝突使該趨勢短期受阻。但從中長期來看，景順仍偏好非美國市場。若中東局勢降溫，則能源市場目前的風險溢價仍有望回落，屆時市場關注點將再度回到AI造成的產業衝擊，這對美股而言可能才是更大的挑戰。

此外，瓊斯表示，雖然歐洲企業對能源價格上漲的敏感度仍高於美國企業，但脆弱度明顯低於2022年。自2022年以來，歐洲能源進口量已下滑，且現有進口來源中，美國所占比重持續提高。

瓊斯表示，雖然金融市場仍可能面臨下行壓力，但出現熊市或系統性崩跌的機率不高。在股票與債券之外，投資組合如納入大宗商品等多元資產，有助於分散風險。