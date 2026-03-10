景順：停滯性通膨風險升高但不致重現 2022年雙位數通膨、看好非美股
美國與伊朗戰火延燒，景順全球研究主管瓊斯（ Benjamin Jones）指出，能源風險攀升，但全球經濟韌性仍在，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊。停滯性通膨風險雖升高，但不致重現2022年雙位數通膨水準。
瓊斯表示，基準情境預期衝突將持續數周，對經濟造成長期傷痕的風險有限，但能源市場承壓帶來外溢效應，可能促使美國加快在數周內結束衝突。近期密切觀察衝突是否升溫、以及能源供應是否可能出現更長期的中斷。
瓊斯表示，非美國股市去年表現優於美股，近期地緣政治衝突使該趨勢短期受阻。但從中長期來看，景順仍偏好非美國市場。若中東局勢降溫，則能源市場目前的風險溢價仍有望回落，屆時市場關注點將再度回到AI造成的產業衝擊，這對美股而言可能才是更大的挑戰。
此外，瓊斯表示，雖然歐洲企業對能源價格上漲的敏感度仍高於美國企業，但脆弱度明顯低於2022年。自2022年以來，歐洲能源進口量已下滑，且現有進口來源中，美國所占比重持續提高。
瓊斯表示，雖然金融市場仍可能面臨下行壓力，但出現熊市或系統性崩跌的機率不高。在股票與債券之外，投資組合如納入大宗商品等多元資產，有助於分散風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。