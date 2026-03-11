櫃買中心（Taipei Exchange）響應世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges, WFE）舉辦的「2026年性別平權敲鐘活動（Ring the Bell for Gender Equality 2026）」，由董事長簡立忠與總經理陳麗卿率領高階主管及女性幹部共同參與，以行動展現對職場性別平權的支持，並呼籲資本市場參與者共同關注多元、公平與包容（DEI）價值。

WFE「性別平權敲鐘」活動已邁入第12屆，旨在響應聯合國永續發展目標（SDG 5）倡議的性別平等。今年國際婦女節主題為「付出即收穫」，與聯合國婦女署「權利、正義、行動，為了所有婦女和女童」主題相呼應，強調透過制度改革與社會觀念轉變，消除性別不平等的結構性障礙，確保女性享有平等權利與發展機會。全球將有超過110家交易所及集中保管機構共同響應，展現國際金融市場對此議題的高度重視。

櫃買中心長期致力打造多元、平等與包容的職場環境，不僅確保員工職涯發展不受性別影響，也透過辦理性別平等及性騷擾防治相關課程、建立完善機制，營造安全友善的工作環境。目前櫃買中心女性員工占比約54.5%，女性董事占董事會席次三分之一，在推動性別多元與治理平衡方面已展現具體成果。

此外，櫃買中心也透過制度與市場機制，帶動上櫃及興櫃公司重視董事會性別多元化。自2024年起，上市櫃公司董事會於董事屆期改選時應至少設置1名不同性別董事；自2025年起，若董事會任一性別席次未達三分之一者，應於年報中具體揭露原因及採行措施，以鼓勵企業提升董事會性別多元性及女性董事比例。

除推動企業治理外，櫃買中心也長期與政府部會合作推廣「女性創業飛雁計畫」，透過趨勢講座與知能課程，向女性創業者介紹「創櫃板」輔導資源，協助女創企業建立資本市場觀念並提升企業經營能力。櫃買中心指出，未來將持續運用資本市場平台，深化與 WFE及IOSCO等國際組織的交流合作，攜手市場參與者，共同打造更具包容性與永續性的金融生態系。