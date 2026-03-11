就市論勢／測試介面、光通訊 聚光

盤勢分析

近期受到中東衝突升溫影響，市場避險情緒急遽升溫導致風險性資產波動劇烈，油價飆漲更讓市場再度燃起通膨疑慮。不過依美國政府川普過往行事手段，以及考量今年有期中選舉議題，市場評估伊朗戰爭不至於延續太久，不過短期消息面紊亂，風險性資產震盪仍舊難免。

近期國際經濟數據方面，2月除美國以外主要區域製造業PMI同步改善，且歐元區製造業重回擴張區間，日本增幅尤為顯著。

台灣方面，中長期來看受惠AI需求強勁帶動，台股企業獲利預估值自去年8月起持續上修，扭轉關稅與匯損壓力。從資金動能觀察，在房地產管制措施持續背景下，內資流向台股，成為台股創新高主要動能，外資後續可望回補，為大盤上攻挹注新動力。

投資建議

台股評價面雖已升至歷史較高位置，不過權值龍頭每股盈餘上修，明年更可望持續上調，由此推算大盤目前估值並不算高，且過去僅依賴手機、PC等消費性電子，如今CSP資本支出仍在增加，預期估值仍有上修空間。

在產業配置上，因AI供應鏈訂單能見度明確延伸至2027年，持續聚焦半導體、測試介面、光通訊相關、散熱等受惠AI資本支出增加族群，亦看好低軌衛星相關標的，理由是未來手機自連衛星的成長與想像空間夠大。此外，也將觀察前500大企業營運，找尋市值成長度較高個股。