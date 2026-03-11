聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／測試介面、光通訊 聚光

經濟日報／ 陳沅易（主動群益台灣強棒ETF經理人）

盤勢分析

近期受到中東衝突升溫影響，市場避險情緒急遽升溫導致風險性資產波動劇烈，油價飆漲更讓市場再度燃起通膨疑慮。不過依美國政府川普過往行事手段，以及考量今年有期中選舉議題，市場評估伊朗戰爭不至於延續太久，不過短期消息面紊亂，風險性資產震盪仍舊難免。

近期國際經濟數據方面，2月除美國以外主要區域製造業PMI同步改善，且歐元區製造業重回擴張區間，日本增幅尤為顯著。

台灣方面，中長期來看受惠AI需求強勁帶動，台股企業獲利預估值自去年8月起持續上修，扭轉關稅與匯損壓力。從資金動能觀察，在房地產管制措施持續背景下，內資流向台股，成為台股創新高主要動能，外資後續可望回補，為大盤上攻挹注新動力。

投資建議

台股評價面雖已升至歷史較高位置，不過權值龍頭每股盈餘上修，明年更可望持續上調，由此推算大盤目前估值並不算高，且過去僅依賴手機、PC等消費性電子，如今CSP資本支出仍在增加，預期估值仍有上修空間。

在產業配置上，因AI供應鏈訂單能見度明確延伸至2027年，持續聚焦半導體、測試介面、光通訊相關、散熱等受惠AI資本支出增加族群，亦看好低軌衛星相關標的，理由是未來手機自連衛星的成長與想像空間夠大。此外，也將觀察前500大企業營運，找尋市值成長度較高個股。

低軌衛星 伊朗戰爭 台股

延伸閱讀

野村投信：資金焦點轉向網通與高速光通訊供應鏈

因應油價變數 安聯投信：聚焦上游緊缺的電子原物料及財報較佳類股

台股回神 台積電領軍反攻！旺矽、穎崴亮燈漲停

日股基本面亮眼 逢低布局日股基金

相關新聞

中東戰事有望降溫 法人指台股跌深反彈「3訊號浮現」

台股跌深強彈，雖然10日仍暫時受阻於5日均線與月線反壓，不過趨勢上，已有包括出現長下影線、台積電（2330）股價止跌、及股期雙市逆價差大幅收斂等三大訊號浮現，暗喻行情似有轉趨偏多的跡象。

就市論勢／測試介面、光通訊 聚光

近期受到中東衝突升溫影響，市場避險情緒急遽升溫導致風險性資產波動劇烈，油價飆漲更讓市場再度燃起通膨疑慮。不過依美國政府川普過往行事手段，以及考量今年有期中選舉議題，市場評估伊朗戰爭不至於延續太久，不過短期消息面紊亂，風險性資產震盪仍舊難免。

景順：停滯性通膨風險升高但不致重現 2022年雙位數通膨、看好非美股

美國與伊朗戰火延燒，景順全球研究主管瓊斯（ Benjamin Jones）指出，能源風險攀升，但全球經濟韌性仍在，預期各國央行將視此情況為暫時性的供給衝擊。停滯性通膨風險雖升高，但不致重現2022年雙位數通膨水準。

股東會「黃道吉日」曝光！5月這2天最夯 各逾190家公司卡位

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有9天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

市場還在觀望…台股量縮反彈661點 三大法人賣超158億元

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，使得油價9日大漲後拉回，台股10日也出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元，三大法人賣超158.42億元。

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

台股10日收盤上漲661.45點、漲幅2.06%，終場以32,771.87點作收，成交量7,028.05億元；台積電（2330）收盤價1,850元，上漲40元，漲幅2.21%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。