聽新聞
0:00 / 0:00

證交所重視女性權益

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為持續響應國際倡議並深化性別平等價值，今年再度參與由世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平等敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）活動。

此活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織、聯合國全球盟約、聯合國婦女署、世界交易所聯合會（WFE）等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標（SDGs）第五項：性別平權，由全球各交易所鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女的經濟參與權益。

此次活動適逢國際婦女節，證交所在董事長林修銘、總經理李愛玲、副總經理杜惠娟及業務委員胡則華帶領下，女性主管齊聚響應，以行動傳遞對職場性別平權的承諾，並藉此向國際發聲，展現台灣在促進性別多元與包容的積極作為。

根據證交所永續報告書及內部統計，證交所在職員工男女比例持續保持均衡。為建構優質幸福職場，證交所近年積極開設人權相關課程，將職場性騷擾防治、性別平等議題納為定期教育訓練項目，並建立完善的內部溝通與申訴機制，致力於落實職場平權，進而提升員工向心力。

性別平權 性別平等 聯合國

延伸閱讀

證交所前進美國招商

證交所獲選亞太最佳ETF交易所

國際情勢影響市場波動 證交所：台股基本面穩健、投資人理性評估

證交所再喊話：台股基本面穩健、投資人理性評估

相關新聞

川普一席話資本市場打強心針 台股國家隊點火...多頭反攻

美國總統川普一句「戰爭快結束了」，為全球資本市場打一劑強心針，加上國家隊點火台積電，台股昨（10）日無懼外資持續賣超250.8億元，終場大漲661點收32,771點，成交量下滑至7,282億元，呈現價漲量縮格局。

全球AI浪潮帶動 上市櫃營收寫最旺2月

上市櫃公司2月營收揭曉，儘管因農曆春節、營業天數大幅減少，整體上市櫃公司仍繳出3.93兆元（不含16家尚未公布的金融業）的亮眼成績，較去年同期成長8.2%，雖然因過年因素較今年1月減少15.4%，但仍刷新歷年同期最高紀錄。

中東戰事有望降溫 法人指台股跌深反彈「3訊號浮現」

台股跌深強彈，雖然10日仍暫時受阻於5日均線與月線反壓，不過趨勢上，已有包括出現長下影線、台積電（2330）股價止跌、及股期雙市逆價差大幅收斂等三大訊號浮現，暗喻行情似有轉趨偏多的跡象。

股東會旺日 九天達上限

上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有九天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

上市櫃公司2月營收出爐 鴻海、合騏等五天王出列

上市櫃公司2月營收出爐，鴻海、合騏、地心引力、竹陞科技、雅特力-KY等五大天王出列，均繳出傲視一方成績單。

就市論勢／測試介面、光通訊 聚光

近期受到中東衝突升溫影響，市場避險情緒急遽升溫導致風險性資產波動劇烈，油價飆漲更讓市場再度燃起通膨疑慮。不過依美國政府川普過往行事手段，以及考量今年有期中選舉議題，市場評估伊朗戰爭不至於延續太久，不過短期消息面紊亂，風險性資產震盪仍舊難免。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。