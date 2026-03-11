臺灣證券交易所為持續響應國際倡議並深化性別平等價值，今年再度參與由世界交易所聯合會（WFE）發起的「性別平等敲鐘」（Ring the Bell for Gender Equality）活動。

此活動始於2015年，為世界銀行國際金融公司（IFC）、聯合國永續證交所倡議組織、聯合國全球盟約、聯合國婦女署、世界交易所聯合會（WFE）等國際組織共同發起的倡議，目的在推動聯合國永續發展目標（SDGs）第五項：性別平權，由全球各交易所鼓勵發行人、中介機構和投資者，共同促進並確保婦女的經濟參與權益。

此次活動適逢國際婦女節，證交所在董事長林修銘、總經理李愛玲、副總經理杜惠娟及業務委員胡則華帶領下，女性主管齊聚響應，以行動傳遞對職場性別平權的承諾，並藉此向國際發聲，展現台灣在促進性別多元與包容的積極作為。

根據證交所永續報告書及內部統計，證交所在職員工男女比例持續保持均衡。為建構優質幸福職場，證交所近年積極開設人權相關課程，將職場性騷擾防治、性別平等議題納為定期教育訓練項目，並建立完善的內部溝通與申訴機制，致力於落實職場平權，進而提升員工向心力。