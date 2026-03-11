聽新聞
台積電、0050定期定額 霸榜

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公布2月定期定額交易戶數統計，儘管2月因農曆春節假期交易天數較少，定期定額投資熱度不減，台積電（2330）、元大台灣50（0050）持續穩居個股、ETF定期定額龍頭，但投資人偏好在「科技成長」與「穩定股利」間出現位移，高股息與金控的扣款戶數下滑。

在2月個股排行榜中，台積電依然是國人定期定額的首選，戶數由1月的16萬8,172戶小幅增長至16萬8,803戶，增加631戶、月增0.37％，顯見投資大眾對「護國神山」的長期長期競爭力仍充滿信心。

然而，其他排行居前的權值股與金控股多數呈現下滑趨勢。位居第二、三名的玉山金、兆豐金，2月交易戶數分別減少2,187戶與2,602戶；其餘如中信金、第一金等大型金控也都減少千戶以上。反觀科技大廠台達電表現相對穩健，排名從1月的第12名上升至第十名，顯示投資人對於科技產業的定期定額配置意願轉強。

相較於個股，ETF市場的成長力道更為驚人。元大台灣50持續鞏固龍頭寶座，2月戶數衝破80大關，更直奔84萬戶以上，達843,654戶，較1月大幅增加約4.6萬戶、月增5.7％，顯示市值型ETF在景氣復甦預期下為散戶最愛。

在高股息ETF方面，雖然元大高股息、國泰永續高股息分居二、三名，但兩者戶數皆較1月下滑，顯示高股息產品在近期科技股強攻的環境下，資金出現移轉。

法人分析，2月定期定額戶數的變動反映出兩大訊號，一是資金集中化。投資人更偏好流動性與市值領先的標的，如台積電與0050，在震盪盤勢中，這類大型權值標的被視為資金的安全港。

二是存股策略轉型。傳統金控存股戶數連兩月下滑，部分長期資金正轉向更具成長爆發力的科技型ETF，如半導體、AI 相關主題；展望3月，隨著各企業陸續公布財報與配息政策，預計定期定額數據將進一步反映投資人對於「高息」與「成長」的取捨。

