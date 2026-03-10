中東戰事有望降溫 法人指台股跌深反彈「3訊號浮現」

台股跌深強彈，雖然10日仍暫時受阻於5日均線與月線反壓，不過趨勢上，已有包括出現長下影線、台積電（2330）股價止跌、及股期雙市逆價差大幅收斂等三大訊號浮現，暗喻行情似有轉趨偏多的跡象。

法人指出，台股轉多的第一個訊號，就是繼9日留下的長達581點下影線後，10日又強揚大漲，顯示指數殺低後，低檔承接買盤浮現且強勁、多頭已試圖反攻。尤其10日大漲661點，台股恐慌指數驟降至36.95後，更顯見市場信心已逐漸回流。

其次，是台積電股價止跌。作為台股多頭的終極領漲指標，台積電股價漲跌動見觀瞻，影響市場偏多信心甚鉅。由於台積電股價9日不但止跌、且收紅K棒，加上10日跳空大漲，盤中甚至一度收復月線失土，將激勵多頭信心重新凝聚。

第三，股期雙市逆價差大幅收斂。近來隨中東戰事升溫，期貨市場反應迅速，使股期雙市逆價差不斷擴大，最高一度達324.42點，牽引台股跳水重挫。不過10日逆價差已大幅縮小至75點，暗喻行情有機會轉往正向的發展趨勢。

法人認為，由於美以伊衝突已見轉機有望降溫，加上美國ISM製造業和服務業指數都保持榮枯線之上、七國集團和IEA聯合釋放緊急石油儲備等，均成為助益台股正向發展的利多因子，因此後市行情不宜看淡。

操作布局上，建議不急於搶短，切勿在盤勢大幅震盪之際殺低與追高，應適度保留現金水位，提升操作彈性。選股方向上，具備剛性需求AI類股，包含半導體封測、散熱、邊緣AI、高速傳輸等，均可擇機進場低接布局。