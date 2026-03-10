快訊

股東會「黃道吉日」曝光！5月這2天最夯 各逾190家公司卡位

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
台股示意圖。中央社
上市櫃、興櫃公司今年股東會「超級日」浮現。金管會統計到3月9日止，已有9天達到單日80家公司登記上限門檻，形成2026年超級股東會日，其中5月就占五天，股東會高峰將自5月下旬展開。

為避免股東會過度集中、影響股東參與，金管會自2022年起限制上市櫃與興櫃公司同一天召開股東會最多80家。不過，若公司電子投票率逾五成，則不受80家上限限制，以鼓勵企業導入電子投票機制。

依統計，今年超級股東會日分別為5月22、26、27、28、29日，以及6月12、16、17、23日。其中5月27日與29日最受企業青睞，各有逾190家公司登記，被視為今年股東會「黃道吉日」。

其次是5月26日有139家公司登記，6月17日也有132家。另在金控方面，6月12日與18日則是金控股東會日。

金管會指出，上市櫃、興櫃公司股東會登記期間為2026年1月5日至3月16日，目前除3家上市公司外，其餘2,304家公司均已完成登記，整體進度已接近完成。

隨股東會季將至，金管會也提醒企業強化年報資訊揭露。上市櫃公司須在股東會前14天上傳年報，興櫃公司為7天，公開發行公司則為開會前2天。

證期局副局長黃仲豪表示，年報常見缺失包括董事會任一性別席次未達三分之一卻未說明原因與改善措施、未揭露前五位酬金最高經理人薪酬，以及未揭露重大資通安全事件及其影響與因應措施。

依規定，若公司近三年曾出現虧損或公司治理評鑑落在最後兩級距，就須揭露前五位酬金最高經理人薪酬。以2024年公司治理評鑑為例，落在最後兩級距的公司達609家。

