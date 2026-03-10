快訊

市場還在觀望…台股量縮反彈661點 三大法人賣超158億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，使得油價9日大漲後拉回，台股10日也出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元，三大法人賣超158.42億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.57億元，投信買超127.81億元，自營商賣超（合計）34.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.09億元，自營商（避險）賣超13.57億元。

台積電（2330）收1,850元，上漲2.21%，仍未收復月線；台達電（2308）收1,290元，上漲逾5%；台光電（2383）大漲逾9%，一舉收復三線，收2,375元。記憶體現反彈，南亞科（2408）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）都攻上漲停。散熱、封測股及矽光子族群都表現強勢，健策（3653）衝上漲停板3,495元、創下新高，欣銓（3264）、聯亞（3081）也漲停亮燈。

受到油價大幅回落影響，油電燃氣族群多檔收跌停，包括山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）等都以跌停作收，台塑化收61.4元。

台股 油價 川普

台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

受中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會（Fed）後市將如何應對。

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

