市場還在觀望…台股量縮反彈661點 三大法人賣超158億元
美國總統川普9日表示，美伊戰爭將「很快」結束，使得油價9日大漲後拉回，台股10日也出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元，三大法人賣超158.42億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超251.57億元，投信買超127.81億元，自營商賣超（合計）34.66億元，其中自營商（自行買賣）賣超21.09億元，自營商（避險）賣超13.57億元。
台積電（2330）收1,850元，上漲2.21%，仍未收復月線；台達電（2308）收1,290元，上漲逾5%；台光電（2383）大漲逾9%，一舉收復三線，收2,375元。記憶體現反彈，南亞科（2408）、晶豪科（3006）、廣穎（4973）都攻上漲停。散熱、封測股及矽光子族群都表現強勢，健策（3653）衝上漲停板3,495元、創下新高，欣銓（3264）、聯亞（3081）也漲停亮燈。
受到油價大幅回落影響，油電燃氣族群多檔收跌停，包括山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）等都以跌停作收，台塑化收61.4元。
