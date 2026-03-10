外資上周拋售亞股143億美元

中國信託投信表示，觀察上周資金流向，外資有提早撤資跡象，新興亞洲整體淨流出143.3億美元，其中台股賣壓最為沉重，遭外資賣超88.9億美元，其次為南韓，外資賣超32.1億美元，而印度遭賣超16.9億美元、泰國遭賣超4.2億美元，越南、菲律賓也呈現小幅賣超，僅有印尼為淨流入1.3億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，上周亞股全面下跌，南韓單周重挫10.6%跌幅最重，其次為印尼下跌7.9%；泰國下跌7.7%；越南下跌6%；台股下跌5.1%，印度下跌2.9%。

油價與通膨觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，市場恐慌情緒升溫，全球主要股市出現劇烈波動，布蘭特油價曾暴衝逼近120美元，荷莫茲海峽運輸停滯令短線油價續漲風險仍高；不過，美方動用軍事及政府提供保險的方案若能在本周奏效，將有助抑制恐慌情緒蔓延，倘若市場恐慌情緒能在一個月內落幕，在全球原油供大於求的基本面趨勢主導下，油價可望在市場恐慌降溫後開始回落，基於此基調，美國CPI年增率預估在年中開始下降，若通膨僅短暫衝高，對美國經濟影響應有限。

羅世明補充，短線除了戰爭議題，市場開始關注3月底至4月初的「川習會」是否生變，按照過往經驗，中美雙方貿易談判代表會先行展開協商並達成初步共識。近期留意美國財長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰，是否確實展開會面和協商，作為判斷短期中美政經關係維持或有惡化的跡象。短線市場持續震盪，而中信策略優利多重基金聚焦掩護性買權策略與全球收益資產，能有效降低資產波動，適度提供下檔保護。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，美國與以色列對伊朗發動軍事打擊，胡志明指數也遭遇牽連出現震盪，不過，隨著國際油價及天然氣價格應聲飆漲，間接讓越南石油、天然氣能源等族群受惠。

張晨瑋說明，能源議題是越南官方積極扶持項目，例如，政府2026年79號決議中直接點名越南國家工業能源集團（PVN）為重點改革企業，並設下在2030年企業規模成長到亞洲前三百大的目標，另外官方正積極推動的Block B計畫，這是位於越南南海最大天然氣工程，預計在2026年底投產後，將直接供應南部發電廠，足以滿足西南地區半數天然氣需求。

張晨瑋指出，中國信託越南機會基金後續將持續關注能源族群，越南的石油、天然氣等能源族群，在政策扶持的大背景下今年相對有機會，短線因戰爭議題讓股價有支撐，長期則受惠國家政策轉型的契機，建議投資人把握機會持續定期定額，逢低加碼布局。