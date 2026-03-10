台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股10日收盤上漲661.45點、漲幅2.06%，終場以32,771.87點作收，成交量7,028.05億元；台積電（2330）收盤價1,850元，上漲40元，漲幅2.21%。

10日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、華通（2313）、台達電（2308）、聯亞（3081）、威剛（3260）、金像電（2368）、群聯（8299）及健策（3653）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、旺宏（2337）、貿聯-KY（3665）、元晶（6443）、兆赫（2485）、聯鈞（3450）、長榮（2603）、良維（6290）及漢唐（2404）。

第一金投顧表示，大盤指數縱然中長期線仍維持多頭排列且發散，短線觀察2月低點與60日均線，日KD指標交叉向下，日MACD指標黑色柱狀體增加，指數逐漸縮小與長期均線之間過大的乖離率；不過，短線恐仍有震盪，國際油價為指數短期最重要觀察指標。

中長期以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，績優股可持股續抱或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊/IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠；還有手機晶片IC、PC周邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。

川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

台股10日開高大漲，指數一度衝至33,256.69點，大漲1,146.27點，但盤中賣壓出籠，漲點縮小至剩下上漲500多點，從今日盤中高點下滑約600點，震盪劇烈。台積電（2330）由最高的1,890元，一路回落至1,830元，沒有成功守住月線關卡，漲幅也縮小，僅上漲1%多。

台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

受中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會（Fed）後市將如何應對。

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

