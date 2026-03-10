台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元
台股10日收盤上漲661.45點、漲幅2.06%，終場以32,771.87點作收，成交量7,028.05億元；台積電（2330）收盤價1,850元，上漲40元，漲幅2.21%。
10日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、華通（2313）、台達電（2308）、聯亞（3081）、威剛（3260）、金像電（2368）、群聯（8299）及健策（3653）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、旺宏（2337）、貿聯-KY（3665）、元晶（6443）、兆赫（2485）、聯鈞（3450）、長榮（2603）、良維（6290）及漢唐（2404）。
第一金投顧表示，大盤指數縱然中長期線仍維持多頭排列且發散，短線觀察2月低點與60日均線，日KD指標交叉向下，日MACD指標黑色柱狀體增加，指數逐漸縮小與長期均線之間過大的乖離率；不過，短線恐仍有震盪，國際油價為指數短期最重要觀察指標。
中長期以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注，績優股可持股續抱或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊/IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠；還有手機晶片IC、PC周邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升；光通訊方面，由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成長。
