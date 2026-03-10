富達：在高度不確定的環境中全球市場前景仍偏正向 短期觀察三大指標

中東軍事衝突升級，富達國際指出，短期聚焦三大觀察指標。一，是否出現持續性的領導階層定點打擊與是否突破傷亡門檻；二，荷莫茲航運與能源 / 關鍵基礎設施遭直接攻擊的明確證據；三，通貨膨脹再加壓，是否限制主要央行的政策空間並進而影響風險資產定價。

富達認為，即使在高度不確定的環境中，全球市場前景仍偏正向。在美國聯準會（Fed）政策決策面臨日益升高的政治關注之際，美國財政政策變化仍是影響市場的關鍵。AI 相關投資的韌性，將影響市場風險偏好的走向。不過，美國企業獲利開始擴散至七巨頭以外的公司。在新興亞洲，僅三家AI相關企業就貢獻第4季獲利成長的20%。

在投資組合方面，富達建議全球股票布局持續跨區域、跨產業的分散配置，同時聚焦財務體質穩健、現金流能見度高的高品質個股。若能源供給出現結構性中斷，或政策因通膨壓力而抑制經濟成長，則減碼成本敏感度高、能源密集度較高的標的。

在公債方面，富達認為，避險需求可望支撐投資級主權公債（如美債、德債等）。同時，避險資產也呈現逐漸多元化的趨勢。如果地緣衝突延長並推升通膨預期，建議動態調整存續期間，並搭配抗通膨部位以提升韌性。

在全球信用債市場，富達指出，初期利差擴大有望提供高品質公司債的逢低布局機會。波斯灣國家與以色列的銀行體系具一定韌性，但評價面仍將由整體總體風險情緒主導。

在外匯與大宗商品方面，富達指出，美元具備防禦性，但並非唯一受惠資產，基本面穩健的亞洲貨幣在震盪後有望逐步回穩。黃金與貴金屬仍是供給衝擊情境下的重要避險配置。