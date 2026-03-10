快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

富達：在高度不確定的環境中全球市場前景仍偏正向 短期觀察三大指標

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

中東軍事衝突升級，富達國際指出，短期聚焦三大觀察指標。一，是否出現持續性的領導階層定點打擊與是否突破傷亡門檻；二，荷莫茲航運與能源 / 關鍵基礎設施遭直接攻擊的明確證據；三，通貨膨脹再加壓，是否限制主要央行的政策空間並進而影響風險資產定價。

富達認為，即使在高度不確定的環境中，全球市場前景仍偏正向。在美國聯準會（Fed）政策決策面臨日益升高的政治關注之際，美國財政政策變化仍是影響市場的關鍵。AI 相關投資的韌性，將影響市場風險偏好的走向。不過，美國企業獲利開始擴散至七巨頭以外的公司。在新興亞洲，僅三家AI相關企業就貢獻第4季獲利成長的20%。

在投資組合方面，富達建議全球股票布局持續跨區域、跨產業的分散配置，同時聚焦財務體質穩健、現金流能見度高的高品質個股。若能源供給出現結構性中斷，或政策因通膨壓力而抑制經濟成長，則減碼成本敏感度高、能源密集度較高的標的。

在公債方面，富達認為，避險需求可望支撐投資級主權公債（如美債、德債等）。同時，避險資產也呈現逐漸多元化的趨勢。如果地緣衝突延長並推升通膨預期，建議動態調整存續期間，並搭配抗通膨部位以提升韌性。

在全球信用債市場，富達指出，初期利差擴大有望提供高品質公司債的逢低布局機會。波斯灣國家與以色列的銀行體系具一定韌性，但評價面仍將由整體總體風險情緒主導。

在外匯與大宗商品方面，富達指出，美元具備防禦性，但並非唯一受惠資產，基本面穩健的亞洲貨幣在震盪後有望逐步回穩。黃金與貴金屬仍是供給衝擊情境下的重要避險配置。

中東

延伸閱讀

日股基本面亮眼 逢低布局日股基金

航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

野村投信日股第2季展望：震盪加劇、中長期結構性利多仍在

台股長線多頭趨勢未變 主動統一台股增長 ETF 獲買盤青睞

相關新聞

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

台股10日收盤上漲661.45點、漲幅2.06%，終場以32,771.87點作收，成交量7,028.05億元；台積電（2330）收盤價1,850元，上漲40元，漲幅2.21%。

川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

台股10日開高大漲，指數一度衝至33,256.69點，大漲1,146.27點，但盤中賣壓出籠，漲點縮小至剩下上漲500多點，從今日盤中高點下滑約600點，震盪劇烈。台積電（2330）由最高的1,890元，一路回落至1,830元，沒有成功守住月線關卡，漲幅也縮小，僅上漲1%多。

台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

受中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會（Fed）後市將如何應對。

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。