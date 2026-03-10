台股回神 台積電領軍反攻 旺矽、穎崴亮燈漲停
台股10日擺脫前一交易日重挫陰霾，在國際風險情緒降溫下強勢反彈，早盤一度大漲1,146點、衝上33,256點，電子股重新掌握盤面主導權，台積電（2330）盤中最高來到1,890元，成為帶動大盤回神的關鍵指標。市場氣氛轉暖，與美國總統川普釋出中東戰事可能很快結束的說法、帶動亞洲股市反彈與油價急跌有關。
盤面焦點則落在AI高階測試與探針卡族群，穎崴（6515）盤中直攻漲停、衝上5,475元並改寫歷史新高，旺矽（6223）同步亮燈，顯示資金明顯回流AI供應鏈中具高成長想像的測試介面族群。今日電子股重掌盤面主導權後，AI測試需求題材全面發酵，成為族群同步轉強的主要推力。
穎崴先前公布公司2月合併營收8.73億元，雖受春節工作天數影響月減1.5%、年減3.8%，但仍為歷年同期次高，累計前二月營收17.59億元、年增11.6%；公司並指出，AI、HPC與ASIC客戶對高階測試座與MEMS垂直探針卡需求依舊強勁，產能持續滿載。因應訂單需求，穎崴除既有高雄廠區擴產外，也租賃仁武廠區，預計3月底進機、4月逐步量產。
旺矽同樣有基本面撐腰。旺矽2月營收13.16億元、年增45.54%，前二月營收年增39.24%；法人先前也看好，受惠AI ASIC測試需求強勁，旺矽今年持續擴充VPC與MEMS探針卡產能，營收與獲利可望隨規模經濟效益同步走揚。在台股反彈之際，旺矽與穎崴雙雙亮燈，反映市場對AI測試介面需求續旺的預期再度升溫。
