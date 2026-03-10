台股回神 台積電領軍反攻 旺矽、穎崴亮燈漲停

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

