川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

永豐期貨指出，昨天市場情緒持續受到中東局勢影響，原油價格快速飆升，使市場重新開始交易未來通膨可能再度抬頭的風險，而這樣的背景正好與上周公布的非農就業數據不如預期形成疊加效果，市場開始出現對於經濟動能放緩但物價壓力仍在的擔憂，也就是典型的停滯性通膨敘事重新浮現。在能源價格急漲的情況下，資金對利率路徑的預期也開始出現擾動，原本市場期待的寬鬆節奏可能被迫延後，使全球股市近期普遍出現估值壓縮的壓力。

永豐期貨分析，台股方面資金開始重新評估高本益比科技股的合理價格區間，技術面上也逐漸逼近季線位置。季線在目前的市場結構中成為極為關鍵的中期支撐觀察點，因為去年11月至12月期間，台股同樣在多頭趨勢中出現過一波快速修正，但最終就是在季線附近獲得支撐後重新展開上攻行情，但若季線附近無法做有效支撐，則需要開始提高對中期修正周期的警覺，而台股將有可能跌破30,000點。