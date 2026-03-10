誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

台股10日開高大漲，指數一度衝至33,256.69點，大漲1,146.27點，但盤中賣壓出籠，漲點縮小至剩下上漲500多點，從今日盤中高點下滑約600點，震盪劇烈。台積電（2330）由最高的1,890元，一路回落至1,830元，沒有成功守住月線關卡，漲幅也縮小，僅上漲1%多。

國際油價在美國總統川普接連的談話後，一度大跌約10%，但盤中出現買盤急拉，跌幅縮小至下跌5%左右，帶動台股也出現賣壓，指數於早盤約10:45開始向下走低，漲勢收斂。除了台積電漲幅縮小，台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股也都漲勢下滑。今日強勢的記憶體族群也出現同樣走勢。

美國總統川普9日舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得重大進展，戰事將「很快」結束，但不會在本周內結束，並強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。川普在在佛州對共和黨議員發表談話時表示：「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠。」

伊朗外交部副部長長阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）在伊朗國家電視台表示，只有在確信未來不會再遭受攻擊的情況下，伊朗才會結束戰爭。阿巴迪表示，只有在伊朗「確信類似事件不會重演」時，停火才會生效。