台股飆漲暴跌 以動制動在震盪中找投資機會

國際動盪局勢同步造成台股波動加劇，加權指數呈現急跌急漲態勢。國泰投信表示，近期市場波動加劇，投資人可逢回適時展現貪婪，建立具成本優勢的部位，即將於3月23日至3月25日展開募集的國泰台股動能高息主動式ETF（00400A），由專業團隊配合市場趨勢「以動制動」、隨時靈活調整投組，正是時候幫助投資人從3月波動格局中找尋長期投資機會。

國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，近期AI類股雖受地緣政治衝突拖累而出現回檔，但觀察其跌勢多屬非理性震盪。從政策面分析，根據美國總統川普過往的決策邏輯，不論是2018年貿易戰期間提出的實體清單，或是2025年的對等關稅，皆已明確將AI等科技產業定調為國家級的戰略性資源。因此，回歸基本面審視，近期的股價修正反而為長線投資人創造絕佳的逢低布局契機。

梁恩溢強調，AI產業目前僅處於成長週期的起步階段，回顧全球科技發展史，從2000年代初期個人電腦普及化奠定台灣電子供應鏈地位，到2011年前後智慧型手機掀起行動通訊革命，再到2024年正式開啟AI元年，並預計算力需求將持續成長至2040年，每一波生產力革命皆帶動台廠供應鏈實質受惠並壯大，在AI具備不可替代性的戰略價值下，新科技將持續為台股注入強大成長動能，長線趨勢依舊看多。

然而，AI產業鏈分配精密，數百家企業錯落在產業鏈的上、中、下游與周邊，從中如何挑選深具成長潛力且與時俱進的個股，極度考驗對產業的熟稔度與市場靈敏度。梁恩溢說明，00400A的優勢，在於擁有國泰投信投研團隊透過大數據深度剖析產業，精準鎖定市場風口，再憑藉經理人多年操盤經驗，靈活調控投資組合，在市場震盪中主動尋求提前布局深具優勢產業的機會。

梁恩溢表示，00400A作為全台首檔導入月配息機制的主動式台股ETF，不僅有望精準捕捉「動能成長」的獲利契機，在面對市場劇烈波動時，更具備「收益防守」的核心價值，選股邏輯不單以企業息率為唯一標準，更深度評估企業的成長動能與現金流狀態，避開「高息陷阱」，透過挑選具有成長性的公司，讓高股息需求的投資不再被動，打造兼具防禦韌性與進攻動能的投資組合。