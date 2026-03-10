快訊

台股飆漲暴跌 以動制動在震盪中找投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國際動盪局勢同步造成台股波動加劇，加權指數呈現急跌急漲態勢。國泰投信表示，近期市場波動加劇，投資人可逢回適時展現貪婪，建立具成本優勢的部位，即將於3月23日至3月25日展開募集的國泰台股動能高息主動式ETF（00400A），由專業團隊配合市場趨勢「以動制動」、隨時靈活調整投組，正是時候幫助投資人從3月波動格局中找尋長期投資機會。

國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）經理人梁恩溢指出，近期AI類股雖受地緣政治衝突拖累而出現回檔，但觀察其跌勢多屬非理性震盪。從政策面分析，根據美國總統川普過往的決策邏輯，不論是2018年貿易戰期間提出的實體清單，或是2025年的對等關稅，皆已明確將AI等科技產業定調為國家級的戰略性資源。因此，回歸基本面審視，近期的股價修正反而為長線投資人創造絕佳的逢低布局契機。

梁恩溢強調，AI產業目前僅處於成長週期的起步階段，回顧全球科技發展史，從2000年代初期個人電腦普及化奠定台灣電子供應鏈地位，到2011年前後智慧型手機掀起行動通訊革命，再到2024年正式開啟AI元年，並預計算力需求將持續成長至2040年，每一波生產力革命皆帶動台廠供應鏈實質受惠並壯大，在AI具備不可替代性的戰略價值下，新科技將持續為台股注入強大成長動能，長線趨勢依舊看多。

然而，AI產業鏈分配精密，數百家企業錯落在產業鏈的上、中、下游與周邊，從中如何挑選深具成長潛力且與時俱進的個股，極度考驗對產業的熟稔度與市場靈敏度。梁恩溢說明，00400A的優勢，在於擁有國泰投信投研團隊透過大數據深度剖析產業，精準鎖定市場風口，再憑藉經理人多年操盤經驗，靈活調控投資組合，在市場震盪中主動尋求提前布局深具優勢產業的機會。

梁恩溢表示，00400A作為全台首檔導入月配息機制的主動式台股ETF，不僅有望精準捕捉「動能成長」的獲利契機，在面對市場劇烈波動時，更具備「收益防守」的核心價值，選股邏輯不單以企業息率為唯一標準，更深度評估企業的成長動能與現金流狀態，避開「高息陷阱」，透過挑選具有成長性的公司，讓高股息需求的投資不再被動，打造兼具防禦韌性與進攻動能的投資組合。

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

台股10日開高大漲，指數一度衝至33,256.69點，大漲1,146.27點，但盤中賣壓出籠，漲點縮小至剩下上漲500多點，從今日盤中高點下滑約600點，震盪劇烈。台積電（2330）由最高的1,890元，一路回落至1,830元，沒有成功守住月線關卡，漲幅也縮小，僅上漲1%多。

川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

受中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會（Fed）後市將如何應對。

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

台指期強力反彈一度超過1,400點 衝上33,000點關卡

台指期近月合約10日開盤強力反彈一度超過1,400點，衝上33,000點關卡。

