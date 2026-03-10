美中兩市場中小型股轉強 看好羅素2000走勢

近期全球股市在地緣政治與利率政策不確定性影響下波動加劇，美中兩地市場的中小型股票表現反而逐漸優於大型權值股。這一變化不僅反映了市場對高估值巨頭的疑慮，也得益於政策和經濟因素的支撐。在美國市場方面，追蹤小型企業的羅素2000指數2026年以來漲幅已超過 6%，表現優於道瓊工業指數和標普 500 指數。市場分析認為，背後的原因包括部分小型企業受惠於司法裁決可能帶來的稅務退還，對於依賴進口且專注國內業務的公司特別有利。這些企業可望獲得額外的現金流，提升其競爭力和市場吸引力。隨著市場開始轉向這些被低估的機會，推動小型股在高檔維持強勢。

FXTM富拓首席中文市場分析師盧曉暘表示，中國大陸市場亦出現類似趨勢。今年以來，大陸小型股指數漲幅接近8%，整體表現優於大型股和綜合指數。這主要與小型企業集中在電子、電力設備、醫藥、電腦和機械等新興產業有關，這些產業正處於快速發展階段。近期政府工作報告設定的經濟增長目標，以及對科技創新和中小企業的金融支持政策，進一步強化這一優勢。市場普遍預期，部分小型股的獲利增長將明顯高於大盤，達到30% 以上，使市場焦點逐漸從傳統價值型類股轉向成長型小型股，預示在今年可能繼續保持強勢地位。而中小型股的相對韌性，讓它們在整體市場調整時更具吸引力。

近期伊朗局勢升溫亦對市場情緒帶來一定影響，全球股市出現短期震盪，VIX恐慌指數一度上升。不過隨著市場對地緣政治風險的擔憂有所緩解，三大美股指數出現小幅反彈。盧曉暘表示，然而，這種回檔並非壞事，反而為中小型股票提供布局時機。當市場情緒穩定後，這些類股往往能更快恢復，並受益於政策優惠和獲利預期，帶來更高的回報潛力。

盧曉暘表示，對於希望參與小型股表現、但不希望承擔個股風險的投資人而言，追蹤羅素2000指數的ETF （如IWM）便是一個值得考慮的選項。該指數涵蓋廣泛的小型企業，在分散風險的同時反映小型股整體表現。總而言之，美中小型股的強勢表現，正開啟一個新的投資機會，值得密切關注。

從技術面觀察，羅素2000指數ETF IWM自2025年下半年以來持續上漲，當價格回跌到布林通道下緣附近後，通常在數個交易日內逐步走穩並重新展開漲勢。不過，近期一次的升浪自去年11月底至今年1月中的反彈持續時間相對較短，走勢呈現橫向震盪而非快速下跌。在此情況下，後續及這次的反彈節奏可能較此前趨勢溫和，更傾向慢跌而逐步找到支撐後慢慢回升。未來若油價回跌、通膨預期降溫，帶動市場對聯準會上半年降息預期回升，則可望改善市場風險偏好，投資者密切留意相關情況。