台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
地緣政治事件前後的台灣加權指數表現。資料來源：彭博社、台灣證券交易所、FactSet、摩根資產管理／提供。註：並非所有投資、策略或想法都適合所有投資人，僅用於說明一般市場趨勢。
中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會Fed）後市將如何應對。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，本輪市場動盪的主因來自於美、以、伊戰火持續延燒，伊朗最高領袖哈梅內伊於美以空襲中身亡，其次子穆吉塔巴接任領袖，因此市場預期伊朗將持續對美、以採取強硬路線。

沈馨表示，台股長期投資展望依舊樂觀，基本面尚未受到影響。台灣在AI供應鏈具備關鍵優勢，自2025年初以來，台股創新高次數已達38次。沈馨建議，在此情境下，波動將成為常態，投資人要繫緊安全帶，如果台股ETF能善用掩護性買權策略，有機會市場的波動，轉換為權利金收益，協助投資人對沖台股下跌的衝擊。

摩根環球市場策略師林雅慧表示，油價高檔能維持多久仍難以預測。以台股為例，在歷次地緣政治衝突中，可發現台股持續修正的交易日平均雖然為9天，但高低落差卻極大；儘管台股收復失地的平均時間雖為13天，但落差同樣也很大；可見在地緣衝突的背景下，國人對台股的投資必須要有風險意識，而掩護性買權的執行，也可協助投資人因應此類風險。

林雅慧認為，美方對打擊伊朗的目標尚不明確，軍事行動結束時點難以預料，能源價格飆升與市場回檔也將限制美國政府的政策空間。不過，根據歷史經驗，地緣衝突多屬短期事件，若戰事能快速平息，市場短期修正反而可能為長期投資創造機會。過去20年來，即使投資人買在台股高點，拉長至一年、三年、五年，投資回報依然亮眼。

