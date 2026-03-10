台股強彈1146點收復月線 歷史第3大盤中漲點

美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，週一美股尾盤由黑翻紅，台股經9日暴跌後，今天早盤跟著強彈，盤中最多上漲1146.27點，衝上33256.69點，創歷史第3大盤中漲點，並收復月線約33248點。

集中市場指數10時40分上漲1097.63點，報33208.05點。成交值約新台幣3877億元。

3大權值股全面走強，台積電早盤最多上漲80元至1890元；台達電最多漲105元至1325元；鴻海最多漲6元至216.5元。

週一美股記憶體模組廠Sandisk股價強彈61.4美元或11.64%，收588.73美元，今早韓股開盤也強漲，激勵DRAM族群，包括南亞科、廣穎、晶豪科盤中都亮燈漲停。

統一投信分析，近日美伊軍事衝突擴大，荷莫茲海峽能源運輸受阻推升國際油價，投資人擔心通膨上升可能壓抑企業獲利與經濟成長，市場避險情緒升高，全球股市出現回檔。

惟統一投信觀察基本面，美國今年將舉行期中選舉，預料美國政府有望推出更多財政政策，為股市表現提供支撐。另方面AI產業長期成長趨勢未變，市場對算力需求有增無減。美國雲端服務巨頭對自研晶片的投資力道增加，輝達也持續推出新版高階晶片，帶動相關零組件規格升級及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。看好台股長線多頭趨勢未變。

統一投信認為，從技術面來看，台股自去年下半年以來上漲超過9000點，累積龐大獲利了結賣壓，隨戰事爆發，股市趁機進行技術性修正，震盪後有機會再次走高。