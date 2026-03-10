快訊

台股強彈1146點收復月線 歷史第3大盤中漲點

中央社／ 台北10日電

美國總統川普暗示伊朗戰爭可能快結束，週一美股尾盤由黑翻紅，台股經9日暴跌後，今天早盤跟著強彈，盤中最多上漲1146.27點，衝上33256.69點，創歷史第3大盤中漲點，並收復月線約33248點。

集中市場指數10時40分上漲1097.63點，報33208.05點。成交值約新台幣3877億元。

3大權值股全面走強，台積電早盤最多上漲80元至1890元；台達電最多漲105元至1325元；鴻海最多漲6元至216.5元。

週一美股記憶體模組廠Sandisk股價強彈61.4美元或11.64%，收588.73美元，今早韓股開盤也強漲，激勵DRAM族群，包括南亞科、廣穎、晶豪科盤中都亮燈漲停。

統一投信分析，近日美伊軍事衝突擴大，荷莫茲海峽能源運輸受阻推升國際油價，投資人擔心通膨上升可能壓抑企業獲利與經濟成長，市場避險情緒升高，全球股市出現回檔。

惟統一投信觀察基本面，美國今年將舉行期中選舉，預料美國政府有望推出更多財政政策，為股市表現提供支撐。另方面AI產業長期成長趨勢未變，市場對算力需求有增無減。美國雲端服務巨頭對自研晶片的投資力道增加，輝達也持續推出新版高階晶片，帶動相關零組件規格升級及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。看好台股長線多頭趨勢未變。

統一投信認為，從技術面來看，台股自去年下半年以來上漲超過9000點，累積龐大獲利了結賣壓，隨戰事爆發，股市趁機進行技術性修正，震盪後有機會再次走高。

台股 統一投信 DRAM 台達電

相關新聞

誰在賣？台股盤中從大漲千點到剩不到500點 台積電回落至1,830元

台股10日開高大漲，指數一度衝至33,256.69點，大漲1,146.27點，但盤中賣壓出籠，漲點縮小至剩下上漲500多點，從今日盤中高點下滑約600點，震盪劇烈。台積電（2330）由最高的1,890元，一路回落至1,830元，沒有成功守住月線關卡，漲幅也縮小，僅上漲1%多。

川普稱戰爭很快結束？台股開高一度大漲1,146點 法人：季線為關鍵防守

美國總統川普稱戰爭可能很快結束，9日美股四大指數收紅，其中以費半指數上漲3.9%最強勢，帶動台股10日開高，盤中一度大漲1,146點至33,256點，然而11時過後漲點開始收斂。台積電（2330）盤中最高上漲80元至1,890元。

台股盤中回血千點 法人解析：油價飆升下的「生存教戰」

受中東戰火升溫影響，國際油價居高不下，在「火上加油」的局面下，近期亞洲股市全面重挫。不過，台股10日展現反彈力道，截至上午11點整，最高達33,256點、一度大漲1146點；法人認為，油價飆升引發通膨疑慮，也給亞洲各國的財政穩定性帶來變數，目前全球關注焦點集中於兩大關鍵：一是油價衝擊延續時間，二是聯準會（Fed）後市將如何應對。

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

台指期強力反彈一度超過1,400點 衝上33,000點關卡

台指期近月合約10日開盤強力反彈一度超過1,400點，衝上33,000點關卡。

