配息旺季到 「誰配得多」轉向以「總報酬與填息能力」

台股指數2026年初正式跨越3萬點門檻，市場波動加劇也成為股市新常態。面對高檔震盪，野村投信表示，上市櫃企業陸續公告2025年度獲利與現金股利政策，預估台股將持續於高檔震盪。雖然中東地緣政治升溫可能造成短線情緒干擾，但市場主旋律仍回到 AI 與企業獲利體質。野村投信投資策略部副總但漢遠指出，今年高股息商品的整體殖利率將回歸常態，市場焦點將自「誰配得多」轉向以「總報酬與填息能力」為核心的選股與資產配置。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）基金經理人游景德表示，AI 建設進入加速期、3月 GTC 催化，策略上，建議聚焦先進製程／封裝、高速傳輸與 PCB 等結構性族群。預估AI 伺服器出貨與高階機櫃放量，將持續推升組裝龍頭與零組件廠營收與獲利結構，帶動評價中樞上移；雖一般伺服器與 PC 動能仍弱，但產品組合正快速往高算力與高單價集中。2026 年全球伺服器出貨上看1,500萬台、AI伺服器占比達三成；機櫃級平台與液冷散熱、高壓直流供電等基礎設施升級，將同步擴散至台灣關鍵零組件鏈，顯示此波 AI 基建週期並未結束。

但漢遠說明，台股加權指數近十年股利殖利率約3.51%，明顯高於MSCI世界指數約2.1%與S&P 500約1.65%。此結構使台股更容易形成「攻守兼備」的特性：能穩定配息的公司多半具備較佳的現金流與成長前景，當市場震盪時，高息亦能提供一定緩衝、降低賣壓，成為行情快速輪動期不可或缺的核心配置。

在投資策略層面，但漢遠指出，挑選高息標的宜採「主動出擊」。多數被動高息 ETF 以固定頻率調整成分股；當企業釋出高配息政策或產業基本面快速轉強時，指數調整往往存在「時間差」，容易錯過布局時點。相較之下，主動式高息策略可在「預告—宣告—除息」三個關鍵節點動態調整：提前卡位、追蹤宣告後的市場反應，並在不如預期時迅速汰換，以提升資金效率並強化填息與總報酬動能。針對市場關注的配息來源結構，但漢遠提醒，投資人應留意收益平準金占比、周轉成本與含息總報酬等關鍵指標；同時務必記得「高配息不等於高報酬」，需一併檢視波動度、費用率與填息速度，以避免落入「賺息、賠價差」的投資陷阱。

展望台股第2季，游景德指出，在 AI 需求與資金寬鬆共振下，2026 年台股不必預設高點，但需提高對波動的容忍度。投資策略建議以「成長主線 × 高息底座」為核心：

1.成長主線：

聚焦 AI 伺服器與資料中心鏈（先進製程／封裝、光高速傳輸、散熱與電源、伺服器板材與載板等），掌握雲端大廠資本支出上修帶來的結構性擴張。

2.高息底座：

主動式策略聚焦並鎖定具穩定現金流與高配息且「填息能力」良好的投資標的，於宣告期與除息期進行動態輪轉，以兼顧息收與資本利得。

游景德表示，為解決被動高息工具在成分調整上的「時滯」痛點，野村投信規劃推出主動式台股高息策略 ETF—野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）。該產品採取兼顧股息收益特性與資本成長機會的多元選股架構，並搭載野村投信獨門的主動式 3D 鎖息策略，以「預估股利 → 宣告網羅 → 除息輪動」的系統化流程，力求在震盪市況中，提供攻守兼備、以總報酬為導向的投資體驗。

野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）預計4月13日至16日展開募集，並預計於5月5日掛牌上市；IPO 發行價每受益權單位10元，並採季配息機制。