經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

配息旺季到 「誰配得多」轉向以「總報酬與填息能力」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村3D鎖息策略。(資料來源：野村投信整理)
台股指數2026年初正式跨越3萬點門檻，市場波動加劇也成為股市新常態。面對高檔震盪，野村投信表示，上市櫃企業陸續公告2025年度獲利與現金股利政策，預估台股將持續於高檔震盪。雖然中東地緣政治升溫可能造成短線情緒干擾，但市場主旋律仍回到 AI 與企業獲利體質。野村投信投資策略部副總但漢遠指出，今年高股息商品的整體殖利率將回歸常態，市場焦點將自「誰配得多」轉向以「總報酬與填息能力」為核心的選股與資產配置

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）基金經理人游景德表示，AI 建設進入加速期、3月 GTC 催化，策略上，建議聚焦先進製程／封裝、高速傳輸與 PCB 等結構性族群。預估AI 伺服器出貨與高階機櫃放量，將持續推升組裝龍頭與零組件廠營收與獲利結構，帶動評價中樞上移；雖一般伺服器與 PC 動能仍弱，但產品組合正快速往高算力與高單價集中。2026 年全球伺服器出貨上看1,500萬台、AI伺服器占比達三成；機櫃級平台與液冷散熱、高壓直流供電等基礎設施升級，將同步擴散至台灣關鍵零組件鏈，顯示此波 AI 基建週期並未結束。

但漢遠說明，台股加權指數近十年股利殖利率約3.51%，明顯高於MSCI世界指數約2.1%與S&P 500約1.65%。此結構使台股更容易形成「攻守兼備」的特性：能穩定配息的公司多半具備較佳的現金流與成長前景，當市場震盪時，高息亦能提供一定緩衝、降低賣壓，成為行情快速輪動期不可或缺的核心配置。

在投資策略層面，但漢遠指出，挑選高息標的宜採「主動出擊」。多數被動高息 ETF 以固定頻率調整成分股；當企業釋出高配息政策或產業基本面快速轉強時，指數調整往往存在「時間差」，容易錯過布局時點。相較之下，主動式高息策略可在「預告—宣告—除息」三個關鍵節點動態調整：提前卡位、追蹤宣告後的市場反應，並在不如預期時迅速汰換，以提升資金效率並強化填息與總報酬動能。針對市場關注的配息來源結構，但漢遠提醒，投資人應留意收益平準金占比、周轉成本與含息總報酬等關鍵指標；同時務必記得「高配息不等於高報酬」，需一併檢視波動度、費用率與填息速度，以避免落入「賺息、賠價差」的投資陷阱。

展望台股第2季，游景德指出，在 AI 需求與資金寬鬆共振下，2026 年台股不必預設高點，但需提高對波動的容忍度。投資策略建議以「成長主線 × 高息底座」為核心：

1.成長主線：

聚焦 AI 伺服器與資料中心鏈（先進製程／封裝、光高速傳輸、散熱與電源、伺服器板材與載板等），掌握雲端大廠資本支出上修帶來的結構性擴張。

2.高息底座：

主動式策略聚焦並鎖定具穩定現金流與高配息且「填息能力」良好的投資標的，於宣告期與除息期進行動態輪轉，以兼顧息收與資本利得。

游景德表示，為解決被動高息工具在成分調整上的「時滯」痛點，野村投信規劃推出主動式台股高息策略 ETF—野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）。該產品採取兼顧股息收益特性與資本成長機會的多元選股架構，並搭載野村投信獨門的主動式 3D 鎖息策略，以「預估股利 → 宣告網羅 → 除息輪動」的系統化流程，力求在震盪市況中，提供攻守兼備、以總報酬為導向的投資體驗。

野村臺灣策略高息主動式 ETF（00999A）預計4月13日至16日展開募集，並預計於5月5日掛牌上市；IPO 發行價每受益權單位10元，並採季配息機制。

配息 股利 先進製程 資產配置 地緣政治

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

台指期強力反彈一度超過1,400點 衝上33,000點關卡

台指期近月合約10日開盤強力反彈一度超過1,400點，衝上33,000點關卡。

黑色星期一 台股外資大逃殺…一度跌逾2,000點

中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

