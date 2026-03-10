航運股漲勢結束？野村投信深入解析後市

野村投信指出，荷莫茲海峽封鎖引發的全球航運與能源衝擊，已呈現「供給下降、運價飆升、風險加劇」的三重效應。在伊朗出口受限、主要產油國難以繞道、全球船舶避險與保險撤離的背景下，油輪市場面臨多年未見的系統性壓力。展望第2季，野村投信分析表示，即便全球擁有約82億桶的石油庫存作為緩衝，戰略儲備能支撐的時間有限；若中東局勢延續至第2季，全球能源市場勢必出現深度重估，並可能進一步推動航運運價與油價持續上升。

2026年3月上旬，中東情勢急遽升溫，導致全球能源運輸命脈—荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）呈現近乎停擺的狀態。野村投信指出，這是自二戰以來規模最嚴重的全球航運中斷之一，對油輪市場、能源供給、保險成本及全球產業鏈均構成深遠衝擊。海峽周邊的軍事行動、油輪遭襲、導航系統干擾與保險市場撤離，使多國產油與出口節奏被迫全面改變，能源安全議題再度成為全球焦點。

野村投信投資策略部副總樓克望分析表示，伊朗自2018年起即面臨美國重啟的石油禁運制裁。然而，市場所觀察的實際出口量，普遍落在每日300萬至500萬桶的區間，推估占全球每日約1.07億桶原油供給量約4%。此部分屬於灰色或非正式市場供應，但在全球能源體系仍是不可忽視的流量來源。在3月爆發的區域衝突前，伊朗曾在2月中旬短時間內刻意加速出口以降低本國庫存，顯示其對即將到來的衝突可能有所預期。一旦伊朗出口節奏受阻，其影響將進一步壓縮全球可動用供給，加劇本已緊繃的石油平衡。

樓克望表示，荷莫茲海峽是全球最重要的能源運輸瓶頸之一，平均每日約2,000萬桶石油與石油產品需經由此通道運出，相當於全球約20%原油供應，其中約80%流向亞洲市場。 每日實際通行量由正常的138艘驟降至不到10艘，減幅高達94%。約150–411 艘油輪與船舶滯留在波斯灣周邊海域，大型海運公司幾乎全面中止荷莫茲航線。

此外，伊朗、伊拉克、科威特、卡達與巴林等國的出口高度依賴海峽通行，一旦封鎖持續，將形成更嚴重的供應鏈斷點。即使沙特阿拉伯與阿拉伯聯合大公國具有部分繞道能力（約每日3.5–5.5 百萬桶），但遠不足以替代全量出口需求。大量產能無法運出，只能選擇：被迫減產、暫時儲存於內陸或油輪（浮動儲油）、加速消耗儲油容量。

在海峽封鎖壓力下，樓克望指出，即便全球整體石油庫存估超過82億桶，可在數周至數月內提供市場緩衝。然而應注意：船舶受阻造成的浮動庫存增加已成為短期新趨勢。地緣衝突背景下，多國開始轉向戰略石油儲備（SPR）出動模式，若荷莫茲封鎖延續四至八周，現有庫存可能無法抵禦供需缺口擴大帶來的價格衝擊。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳表示，油輪產業面臨成本爆炸式上升，保險、風險與運價三的關鍵分析：

1. 海事保險市場全面撤離

多家全球海事保險公司已宣布，取消波斯灣與荷莫茲周邊的戰爭風險保險（war-risk cover），保費在48小時內由0.2% 的船體價值升至1%，一趟航次保費從20萬美元跳升至100萬美元級別以上，此變動使得油輪營運成本創下歷史新高，迫使船東要麼停航、要麼大幅調整運費，全球運輸價格全面飆升。

2. VLCC 航運成本創歷史紀錄

根據彭博資料，往返中東至亞洲的 VLCC（超大型油輪）運價飆升，日租金突破423,736美元/日，較前日暴增 94%，船東與承租人普遍停止交易、暫停掛牌，此現象被視為對全球石油成本推升的核心催化劑之一。

3. 航運繞道效應：非中東地區也遭波及

荷莫茲封鎖迫使全球油輪與貨櫃船大量改道非洲好望角（Cape of Good Hope），航程增加10–14 天，推估燃油成本上升30–40%，為零售業、工業原料供應鏈、汽柴油成本帶來全區域性壓力。由於亞洲是荷莫茲海峽出口石油主要目的地，占比高達 84%，區域國家面臨進口成本大幅上升、能源價格波動快速擴大、船期延誤造成煉油廠排程混亂。

樓克望表示，全球能源與航運供需的短期需求極高，荷莫茲海峽目前尚無復航跡象，每日通行量維持極低，多國產油能力因儲油極限而被迫減產，美國與伊朗衝突尚未明朗，油輪保險及運價成本居高不下，航運後市短期難以回落。在地緣政治變化加劇，全球航運、油輪運輸需求具支撐力道，航運產業可望維持高度關注度。全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收 ETF（00960），因同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出，具備全球布局、油輪受惠與三大航運板塊齊備的優勢，成為投投資人2026年第二季掌握航運景氣動能投資人的重要選項。