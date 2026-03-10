台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

油價回落，加上川普暗示對伊戰爭已接近尾聲，美股四大指數昨夜震盪收高，科技股為主的那指漲1.38%、費半更強彈3.93%，輝達漲2.72%、美光漲5.14%，台股ADR也由台積電漲2.89%領軍，日月光ADR跟漲2.56%、聯電ADR漲1.35%。激勵台股10日期現貨隨之彈升。

五大權值股聯袂開高，台積電開1,870元，並一度攻上1,890元、重返月線；台達電（2308）開1,280元、鴻海（2317）開報216元、聯發科（2454）開1,730元、日月光投控開336元。此外，股王信驊（5274）也開高報9,570元，股后穎崴（6515）開高為5,185元。

盤面資金明顯轉進電子零組件、半導體族群，記憶體、矽光子、低軌衛星等紛紛強彈。群創（3481）人氣不墜，仍暫居成交量之首。

回顧台股9日表現，集中市場重挫1489.12點、改寫單日歷史第四大跌點，跌幅達4.43%，成交值放大至8083.3億元，收32110.42點。三大法人賣超億元，包括外資爆賣億元、自營商賣超億元，雙雙創下歷史第一大賣超，投信獨買億元、改寫第八大買超。

法人指出，當前國際局勢與油價波動成為市場核心變數，台股正處於以時間換取空間的調整階段，對於基本面穩健的績優標的，投資人無需在此時過度殺低。後續市場回穩的關鍵指標包含國際油價是否回落、加權指數能否在3日內守住低點，以及外資是否出現連續3至5日的買超訊號。

操作策略上，目前川普釋出戰爭接近尾聲的訊號，加上市場融資已大幅減肥百億元，籌碼面具備有利反彈條件。展望3月下旬，多項產業展覽題材蓄勢待發，建議投資人採取分批佈局策略，並以具備實質基本面支撐的AI績優股作為配置首選。