快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

聽新聞
0:00 / 0:00

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

聯合新聞網／ 玩股網
市場靜待輝達（NVIDIA）美國時間19日盤後將公布財報，台股19日走勢震盪，開盤一度下跌近百點，但迅速翻紅，最多上漲逾百點，整體維持平盤上下整理趨勢。中央社記者王騰毅攝 114年11月19日 中央通訊社
市場靜待輝達（NVIDIA）美國時間19日盤後將公布財報，台股19日走勢震盪，開盤一度下跌近百點，但迅速翻紅，最多上漲逾百點，整體維持平盤上下整理趨勢。中央社記者王騰毅攝 114年11月19日 中央通訊社

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。

同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！

不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

此外，也讓大台北（9908）、欣天然（9918）這些天然氣公司出現大漲，這才是「小雨」和「暴雨」的分水嶺。

先給你一個最直覺的「平均值」，如果我們只看「可預期的地緣衝突」那種事件（而不是突然恐攻那種黑天鵝），股市的典型反應常是，以下均為平均數值：

事件當天：大約跌1%左右

事件後一週：最大跌幅大約4～5%左右

事件後2～3週：股市觸底，1～2個月左右回到事件前的位置

這就是為什麼你會一直覺得「怎麼每次新聞都很大，但市場過不久又漲回去了」：因為多數衝突並未立刻對實體經濟造成長期破壞，短線情緒性賣壓往往會被修復。

當然也需要考慮「最糟狀況」的可能性，歷史上真正會把行情拖成一整段修正的，通常不是因為炮火打多久，而是它引爆了這條鏈：能源上漲 → 通膨上來 → 央行更難降息（甚至轉鷹派） → 折現率上升 / 企業成本上升 → 股市估值與獲利一起被砍

最經典的案例：1973贖罪日戰爭（戰事短，但後座力長，影響大）

戰爭本身：1973-10-06開打，1973-10-26結束（約3週）

真正的重點：1973-10-17起的阿拉伯石油禁運，一路到1974-03-18（約5個月）

聯準會等研究也常用這段歷史提醒市場：當能源價格被推成「制度型、持續型」衝擊，通膨與景氣的長尾效應會很麻煩。

投資人須注意的是：現在市場本來就處在對通膨很敏感的階段，戰事可能只影響幾週，但油價/通膨這顆炸彈，對市場利率決策的影響更深遠。

戰爭影響大小，看原油價格變化，從波灣戰爭、伊拉克戰爭，到烏俄戰爭，市場最後都會回到同一個問題：戰爭影響股市的大小，最後看油價。

油價只要「衝一下就回來」→ 多半雷聲大雨點小；油價如果「破百且維持高點」→ 通膨、利率、股市估值一起受壓，才會變暴雨。

油價對股市的殺傷力，取決於「快速破百大關」與「持續數月」的雙重條件。

近 20 年來，唯有當這兩個條件同時滿足，才會對通膨與利率產生不可逆的破壞，導致股市大盤反轉。就現狀而言，油價雖有波動但尚未達成任一條件，短線風險仍在可控範圍。

油價「破百」對股市的殺傷力邏輯

為什麼「破百」是一個關鍵分水嶺？你可以用這三個層次來加強文章的說服力：

1. 緩漲原油成為「景氣溫度計」，快速奔馳的原油變成「經濟的粉碎機」

$60 < 油價 < $80： 市場通常解讀為「全球需求旺盛」，這時油價與股市常走正相關（同步上漲）。

油價 > $100： 性質變了。這代表交通、物流、塑化原料成本失控。企業無法完全轉嫁成本給消費者，毛利率開始被侵蝕。股市看的是利潤，當成本吃掉利潤，股價自然修正。

2. 消費者的「口袋縮水」

當油價破百且維持高檔，民眾加油、電費的支出大幅增加。這在經濟學上叫「自發性緊縮」。

邏輯是： 消費者口袋裡的錢是有限的，拿去加油，就沒錢買 iPhone 或去餐廳吃飯。這直接打擊了佔經濟主體（如美國） 70% 的民間消費。

3. 貨幣政策的「死胡同」

這也是你文章中最核心的觀點：利率是放大器。

如果油價低： 經濟不好時，央行可以降息救市。

如果油價破百： 通膨被油價撐住，即使經濟開始衰退（如 2008 年上半年），央行也不敢隨便降息，甚至被迫維持高利率來壓制物價。

結果： 股市面臨「盈利下降」＋「估值被高利率打壓」的 雙殺（Twin Kill）。

川普也知道「原油」是最大風險！

正因為油價是這條鏈條的關鍵引信，你會發現川普在戰事升溫時，最急著做的通常不是解釋軍事細節，而是「口頭護盤」安撫油價預期。他公開宣稱油價即便短期噴發，衝突後也會迅速回落，甚至比之前更便宜。這番話的潛台詞很直白：他深知發動戰爭最大的經濟風險不在戰場，而是在於油價失守後引發的通膨海嘯，這將直接改寫利率路徑，甚至反噬 2026 年期中選舉的選情。

然而，市場之所以不買單，是因為市場看的是「風險存續性」，目前的變數在於「伊朗的接班人」，隨著哈米尼（Ali Khamenei）身亡的消息與接班機制啟動，市場情緒明顯轉向保守。多家媒體指出，其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在革命衛隊的支持下極可能接掌大權。這位被視為「極端強硬派」的新領袖，是否會讓中東衝突從「短線衝突」演變為「結構性對抗」？以及川習會是否會取消或延後，這才是投資人最擔心的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美伊戰爭升級，台股重挫千點，欣天然攻漲停！「油價」成崩盤關鍵？用歷史告訴你答案！

油價 通膨 實體經濟 天然氣 原油價格

延伸閱讀

0056、00878、00919自組月配息！杉本計算「月領1萬元」配置與成本

聯電74萬股東快看！股東會紀念品出爐 今年延續可愛、療癒風格是「這物」

台股大盤下殺近2000點…千萬別犯「3大忌」！詹璇依：定期定額別停扣

台積電鉅額交易出現漲停價！換算指數竟有2,000點空間 兩指標率先反彈

相關新聞

中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。 同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！ 不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

台股大復活！台積電領軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

台指期強力反彈一度超過1,400點 衝上33,000點關卡

台指期近月合約10日開盤強力反彈一度超過1,400點，衝上33,000點關卡。

黑色星期一 台股外資大逃殺…一度跌逾2,000點

中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。