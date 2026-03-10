中東開戰股市卻「雷聲大、雨點小」？專家點「先看油價是否維持破百」：小心2跡象

最近中東衝突升級，新聞標題看起來很可怕：基地被打、能源設施受威脅、航道可能被干擾，甚至傳出海灣國家私下遊說美國、希望盡快用外交收尾的說法。

同時也有報導提到能源供給面的風險，市場對天然氣、航運與供應中斷的敏感度升高，也讓油氣價格反應更劇烈，但投資人最常問的一句話是：「會不會像以前一樣，雷聲大雨點小？」答案是：很可能！

不過你要看清楚一件事：市場真正害怕的，不是「有沒有開打」，而是「戰事會不會把原油與天然氣供應打斷」，油價與電價受到影響，進一步推升通膨，讓利率與景氣一起被影響。

此外，也讓大台北（9908）、欣天然（9918）這些天然氣公司出現大漲，這才是「小雨」和「暴雨」的分水嶺。

先給你一個最直覺的「平均值」，如果我們只看「可預期的地緣衝突」那種事件（而不是突然恐攻那種黑天鵝），股市的典型反應常是，以下均為平均數值：

事件當天：大約跌1%左右 事件後一週：最大跌幅大約4～5%左右 事件後2～3週：股市觸底，1～2個月左右回到事件前的位置

這就是為什麼你會一直覺得「怎麼每次新聞都很大，但市場過不久又漲回去了」：因為多數衝突並未立刻對實體經濟造成長期破壞，短線情緒性賣壓往往會被修復。

當然也需要考慮「最糟狀況」的可能性，歷史上真正會把行情拖成一整段修正的，通常不是因為炮火打多久，而是它引爆了這條鏈：能源上漲 → 通膨上來 → 央行更難降息（甚至轉鷹派） → 折現率上升 / 企業成本上升 → 股市估值與獲利一起被砍。

最經典的案例：1973贖罪日戰爭（戰事短，但後座力長，影響大）

戰爭本身：1973-10-06開打，1973-10-26結束（約3週）

真正的重點：1973-10-17起的阿拉伯石油禁運，一路到1974-03-18（約5個月）

聯準會等研究也常用這段歷史提醒市場：當能源價格被推成「制度型、持續型」衝擊，通膨與景氣的長尾效應會很麻煩。

投資人須注意的是：現在市場本來就處在對通膨很敏感的階段，戰事可能只影響幾週，但油價/通膨這顆炸彈，對市場利率決策的影響更深遠。

戰爭影響大小，看原油價格變化，從波灣戰爭、伊拉克戰爭，到烏俄戰爭，市場最後都會回到同一個問題：戰爭影響股市的大小，最後看油價。

油價只要「衝一下就回來」→ 多半雷聲大雨點小；油價如果「破百且維持高點」→ 通膨、利率、股市估值一起受壓，才會變暴雨。

油價對股市的殺傷力，取決於「快速破百大關」與「持續數月」的雙重條件。

近 20 年來，唯有當這兩個條件同時滿足，才會對通膨與利率產生不可逆的破壞，導致股市大盤反轉。就現狀而言，油價雖有波動但尚未達成任一條件，短線風險仍在可控範圍。

油價「破百」對股市的殺傷力邏輯

為什麼「破百」是一個關鍵分水嶺？你可以用這三個層次來加強文章的說服力：

1. 緩漲原油成為「景氣溫度計」，快速奔馳的原油變成「經濟的粉碎機」

$60 < 油價 < $80： 市場通常解讀為「全球需求旺盛」，這時油價與股市常走正相關（同步上漲）。

油價 > $100： 性質變了。這代表交通、物流、塑化原料成本失控。企業無法完全轉嫁成本給消費者，毛利率開始被侵蝕。股市看的是利潤，當成本吃掉利潤，股價自然修正。

2. 消費者的「口袋縮水」

當油價破百且維持高檔，民眾加油、電費的支出大幅增加。這在經濟學上叫「自發性緊縮」。

邏輯是： 消費者口袋裡的錢是有限的，拿去加油，就沒錢買 iPhone 或去餐廳吃飯。這直接打擊了佔經濟主體（如美國） 70% 的民間消費。

3. 貨幣政策的「死胡同」

這也是你文章中最核心的觀點：利率是放大器。

如果油價低： 經濟不好時，央行可以降息救市。

如果油價破百： 通膨被油價撐住，即使經濟開始衰退（如 2008 年上半年），央行也不敢隨便降息，甚至被迫維持高利率來壓制物價。

結果： 股市面臨「盈利下降」＋「估值被高利率打壓」的 雙殺（Twin Kill）。

川普也知道「原油」是最大風險！

正因為油價是這條鏈條的關鍵引信，你會發現川普在戰事升溫時，最急著做的通常不是解釋軍事細節，而是「口頭護盤」安撫油價預期。他公開宣稱油價即便短期噴發，衝突後也會迅速回落，甚至比之前更便宜。這番話的潛台詞很直白：他深知發動戰爭最大的經濟風險不在戰場，而是在於油價失守後引發的通膨海嘯，這將直接改寫利率路徑，甚至反噬 2026 年期中選舉的選情。

然而，市場之所以不買單，是因為市場看的是「風險存續性」，目前的變數在於「伊朗的接班人」，隨著哈米尼（Ali Khamenei）身亡的消息與接班機制啟動，市場情緒明顯轉向保守。多家媒體指出，其子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在革命衛隊的支持下極可能接掌大權。這位被視為「極端強硬派」的新領袖，是否會讓中東衝突從「短線衝突」演變為「結構性對抗」？以及川習會是否會取消或延後，這才是投資人最擔心的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美伊戰爭升級，台股重挫千點，欣天然攻漲停！「油價」成崩盤關鍵？用歷史告訴你答案！