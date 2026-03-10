川普暗示戰爭快結束 台指期夜盤強彈1512點

美伊開戰推升9日國際油價衝破100美元大關，引爆亞洲股災，台股暴跌1489.12點或4.43%，收在32110.42點，創史上第4大收盤跌點。不過美國總統川普暗示對伊朗的戰爭可能很快結束，美股9日戲劇性由黑翻紅，台指期夜盤強彈1512點，站回33000點之上。

法人表示，台股產業前景無虞，但當前政治局勢主導盤勢，接下來聚焦戰事延續的時間及力道。

美伊開戰延燒，市場擔心戰事拖延，可能引發能源危機，國際油價飆破每桶100美元，美股9日早盤持續大跌。惟川普受訪表示，向伊朗發起的戰爭「已經打得差不多」，投資人信心大振，華爾街股市尾盤由黑翻紅，4大指數終場收漲。

道瓊工業指數揚升239.25點或0.50%，收47740.80點。標普500指數上揚55.97點或0.83%，收6795.99點。以科技股為主的那斯達克指數漲308.27點或1.38%，收22695.95點。費城半導體指數更勁揚295.66點或3.93%，收7810.40點。

AI相關的半導體類股彈力強勁，輝達（NVIDIA）上漲4.83美元或2.72%，收在182.65美元；記憶體模組廠Sandisk強彈61.4美元或11.64%，收588.73美元；台積電ADR也大漲9.81美元或2.89%，收348.7美元。

玉山投信分析，昨天台股大跌，主要是中東局勢在週末急劇惡化，國際油價飆破每桶100美元，歐洲天然氣價格更暴漲7成，引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼，也引發市場對停滯性通膨預期的擔憂。

玉山投信指出，台股與日、韓股核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數上週五先重挫，昨天台股由晶圓龍頭大廠領跌，韓股三星電子跌幅更逼近9%，反映資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

玉山投信基金經理人楊立楷認為，台股產業前景無虞，昨天可說是台股的壓力測試，考驗投資人的心理韌性與資產配置的紀律；當前政治局勢主導盤勢，接下來觀察重點要看戰事延續的時間及力道。