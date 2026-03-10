快訊

蔣經國日記／毛人鳳夫妻黑歷史 蔣痛批無恥卻密存不查

川普警告伊朗！敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」還點名中國

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她

川普暗示戰爭快結束 台指期夜盤強彈1512點

中央社／ 台北10日電

美伊開戰推升9日國際油價衝破100美元大關，引爆亞洲股災，台股暴跌1489.12點或4.43%，收在32110.42點，創史上第4大收盤跌點。不過美國總統川普暗示對伊朗的戰爭可能很快結束，美股9日戲劇性由黑翻紅，台指期夜盤強彈1512點，站回33000點之上。

法人表示，台股產業前景無虞，但當前政治局勢主導盤勢，接下來聚焦戰事延續的時間及力道。

美伊開戰延燒，市場擔心戰事拖延，可能引發能源危機，國際油價飆破每桶100美元，美股9日早盤持續大跌。惟川普受訪表示，向伊朗發起的戰爭「已經打得差不多」，投資人信心大振，華爾街股市尾盤由黑翻紅，4大指數終場收漲。

道瓊工業指數揚升239.25點或0.50%，收47740.80點。標普500指數上揚55.97點或0.83%，收6795.99點。以科技股為主的那斯達克指數漲308.27點或1.38%，收22695.95點。費城半導體指數更勁揚295.66點或3.93%，收7810.40點。

AI相關的半導體類股彈力強勁，輝達（NVIDIA）上漲4.83美元或2.72%，收在182.65美元；記憶體模組廠Sandisk強彈61.4美元或11.64%，收588.73美元；台積電ADR也大漲9.81美元或2.89%，收348.7美元。

玉山投信分析，昨天台股大跌，主要是中東局勢在週末急劇惡化，國際油價飆破每桶100美元，歐洲天然氣價格更暴漲7成，引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼，也引發市場對停滯性通膨預期的擔憂。

玉山投信指出，台股與日、韓股核心皆為半導體與AI供應鏈，美股費半指數上週五先重挫，昨天台股由晶圓龍頭大廠領跌，韓股三星電子跌幅更逼近9%，反映資金在面對極端風險時，會優先從獲利最豐厚、流動性最高的AI相關權值股撤出以支應保證金或進行避險。

玉山投信基金經理人楊立楷認為，台股產業前景無虞，昨天可說是台股的壓力測試，考驗投資人的心理韌性與資產配置的紀律；當前政治局勢主導盤勢，接下來觀察重點要看戰事延續的時間及力道。

美股戲劇性逆轉 川普預告伊朗戰事即將落幕 費半強彈3.9%

川普暗示伊朗戰爭可能快結束 華爾街股市收漲

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

台股重挫1,489點 法人：後市觀察兩大指標、建議先保持冷靜情緒

相關新聞

台股大復活！台積電軍衝1,890元、指數狂飆逾千點 重返5日線

台股10日開盤，台積電（2330）開高60元、報1,870元，大盤開高581.95點，指數來到32,692.37點，隨後在台積電快速收復月線、五大權值股同步反攻之下，大盤漲點快速擴大至1,000點以上、達33,199.12點，重返5日線，盤面各大類股幾乎百花齊放，僅油電燃氣與航運回落。

台指期強力反彈一度超過1,400點 衝上33,000點關卡

台指期近月合約10日開盤強力反彈一度超過1,400點，衝上33,000點關卡。

黑色星期一 台股外資大逃殺…一度跌逾2,000點

中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

國安基金信心喊話 台股相對抗跌 基本面良好

受到中東局勢與油價上漲影響，台股昨（9）日重挫，市場關注國安基金動向。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前還未規劃開臨時會，將持續密切關注國際情勢發展。他強調，與日本與南韓股市相比，台股整體表現仍相對抗跌、基本面依舊良好。

