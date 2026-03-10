黑色星期一 台股外資大逃殺狂砍1,208億元 大盤一度跌逾2,000點
中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。
第一，台股早盤一度重挫2,070點下探31,529點，為史上盤中第二大跌點；終場大跌1,489點收32,110點，為史上第四收盤跌點，跌幅4.4%；上市總市值單日銳減4.83兆元，降至104.68兆元。
融資被迫減肥107.23億元，單日減少金額為2025年4月9日329.69億元以來最多，融資餘額降至3,719.6億元，為農曆新春來最低。
第二，三大法人大提款，合計賣超1,658.84億元為史上最多。其中，外資賣超1,208.17億元，為歷來最大手筆、自營商也破紀錄賣超586.38億元；投信逆勢進場承接，買超135.71億元，金額為史上第八大。
第三，八大公股行庫進場救火，買超金額創史上最高的339.49億元，並且連七日進場護盤、累計買超突破1,000億元，達1,121.68億元。
第四，台積電（2330）盤中大跌120元，為史上盤中最大下跌金額，拖累台股近千點；終場跌80元收1,810元，跌幅4.2%，換算約使得大盤下跌650點，單日市值銳減逾2兆元。台股昨日總共蒸發市值逾4兆元，台積電就占一半，外資昨日擴大賣超3.78萬餘張，是最大賣壓來源。
第五，危機入市買盤進場，推升台股ETF成交值再衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元。
AI供應鏈近年來漲幅驚人，位居高檔，成為國際熱錢提款重心。集中市場昨逾九成上市公司下跌，尤其大型股、高價股遭逢變現賣壓；午盤過後在空手買盤、逢低加碼、八大公股行庫國家隊等資金積極進場下，跌點收斂，成交量增放大至8,683億元。千金股股價全數收黑，檔數從36檔驟減至32檔。
