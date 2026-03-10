快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

黑色星期一 台股外資大逃殺狂砍1,208億元 大盤一度跌逾2,000點

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

第一，台股早盤一度重挫2,070點下探31,529點，為史上盤中第二大跌點；終場大跌1,489點收32,110點，為史上第四收盤跌點，跌幅4.4%；上市總市值單日銳減4.83兆元，降至104.68兆元。

融資被迫減肥107.23億元，單日減少金額為2025年4月9日329.69億元以來最多，融資餘額降至3,719.6億元，為農曆新春來最低。

第二，三大法人大提款，合計賣超1,658.84億元為史上最多。其中，外資賣超1,208.17億元，為歷來最大手筆、自營商也破紀錄賣超586.38億元；投信逆勢進場承接，買超135.71億元，金額為史上第八大。

第三，八大公股行庫進場救火，買超金額創史上最高的339.49億元，並且連七日進場護盤、累計買超突破1,000億元，達1,121.68億元。

第四，台積電（2330）盤中大跌120元，為史上盤中最大下跌金額，拖累台股近千點；終場跌80元收1,810元，跌幅4.2%，換算約使得大盤下跌650點，單日市值銳減逾2兆元。台股昨日總共蒸發市值逾4兆元，台積電就占一半，外資昨日擴大賣超3.78萬餘張，是最大賣壓來源。

第五，危機入市買盤進場，推升台股ETF成交值再衝破千億元大關，攀升至1,175.87億元。

AI供應鏈近年來漲幅驚人，位居高檔，成為國際熱錢提款重心。集中市場昨逾九成上市公司下跌，尤其大型股、高價股遭逢變現賣壓；午盤過後在空手買盤、逢低加碼、八大公股行庫國家隊等資金積極進場下，跌點收斂，成交量增放大至8,683億元。千金股股價全數收黑，檔數從36檔驟減至32檔。

外資賣超1,208億元寫史上新高 大賣台積電3.7萬張、狂拋這檔 ETF

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

台積電開低115元 台股期現貨一度雙殺逾2,000點、油電燃氣逆勢狂飆

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

國安基金信心喊話 台股相對抗跌 基本面良好

受到中東局勢與油價上漲影響，台股昨（9）日重挫，市場關注國安基金動向。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前還未規劃開臨時會，將持續密切關注國際情勢發展。他強調，與日本與南韓股市相比，台股整體表現仍相對抗跌、基本面依舊良好。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

