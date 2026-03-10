快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

台積盤後交易驚見2,075元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
加權指數9日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤。記者胡經周／攝影 胡經周
加權指數9日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤。記者胡經周／攝影 胡經周

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電（2330）也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

觀察昨日台指期夜盤在美股開盤前時段上演反彈行情，最高一度反彈逾500點至32,450點，台積電期貨夜盤也展開反彈，一度漲20元或1.1％至1,830元。美股的台積電ADR早盤則小跌0.5％，較前一日跌幅收斂。

據統計，台積電昨日盤後鉅額配對交易，最高價的2,075元為歷史第三高價，總共出現16張、金額3,320萬元。而台積電昨日整體有八筆鉅額配對成交，金額介於1,792.43元至2,075元，總成交張數990張、總成交金額17.91億元，加權平均價格約1,809元，接近昨日收盤價1,810元。

台股昨開盤即面臨強大賣壓，卻吸引龐大投資人進場低接，台積電為零股族首選。據統計，台積電昨日零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；元大台灣50（0050）同樣表現驚人，零股成交4,851萬股，金額達35.45億元，雙創歷史第二大紀錄。

近幾年台股投資人似已見慣大風大浪，養成「大跌大買」的慣性，帶動昨日台股零股成交總金額達606.14億元、衝上歷史第二高位。

昨日零股成交股數前五名分別為元大台灣50、台積電、凱基台灣TOP50、群益台灣精選高息、主動統一台股增長。

相關新聞

黑色星期一 台股外資大逃殺狂砍1,208億元 大盤一度跌逾2,000點

中東戰火導致國際油價飆漲，引發市場通膨擔憂，全球股市殺聲隆隆，台股昨（9）日遭逢「黑色星期一」，儘管公股行庫進場救火，仍不敵外資史上最大賣超1,208億元銀彈撤出，盤中一度重挫逾2,000點，加權指數摜破月線，並改寫五大紀錄。

三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

國安基金信心喊話 台股相對抗跌 基本面良好

受到中東局勢與油價上漲影響，台股昨（9）日重挫，市場關注國安基金動向。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，目前還未規劃開臨時會，將持續密切關注國際情勢發展。他強調，與日本與南韓股市相比，台股整體表現仍相對抗跌、基本面依舊良好。

黑色星期一 台北股匯雙雙重挫

中東戰情持續引發國際油價漲破每桶一百美元，投資人對通膨疑慮升溫，外資大舉撤出導致台北股匯雙雙重挫，上演黑色星期一。台股大跌一四八九點、創史上第四大跌點，指數收三萬二一一○點；新台幣兌美元匯率則爆量重貶，收在卅一點九二元、貶二點四二角，總成交量卅九點九九五億美元創史上第六大量。

中東戰火引爆…國際油價每桶漲破100美元 台股重挫

美伊戰爭影響中東原油生產和運輸，國際油價指標布倫特原油四年來首度衝破每桶一百美元，反映市場對能源供應受阻憂慮加劇。美國總統川普八日發文稱，油價短期上漲是世界和平與安全的極小代價，「一旦伊朗核威脅被摧毀，油價將迅速回落」。

