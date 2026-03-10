台積盤後交易驚見2,075元

加權指數昨（9）日暴跌1,489點，台積電（2330）也大跌80元至1,810元，但大跌引爆低接「護國神山」的買盤，零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；盤後鉅額交易更驚見昨一般交易時間的漲停價2,075元，較收盤價溢價9.78％，法人指出，換算成指數漲點還有2,039點回補空間，是否意味著台股有機會利空出盡，重返34,100點以上，值得進一步觀察。

觀察昨日台指期夜盤在美股開盤前時段上演反彈行情，最高一度反彈逾500點至32,450點，台積電期貨夜盤也展開反彈，一度漲20元或1.1％至1,830元。美股的台積電ADR早盤則小跌0.5％，較前一日跌幅收斂。

據統計，台積電昨日盤後鉅額配對交易，最高價的2,075元為歷史第三高價，總共出現16張、金額3,320萬元。而台積電昨日整體有八筆鉅額配對成交，金額介於1,792.43元至2,075元，總成交張數990張、總成交金額17.91億元，加權平均價格約1,809元，接近昨日收盤價1,810元。

台股昨開盤即面臨強大賣壓，卻吸引龐大投資人進場低接，台積電為零股族首選。據統計，台積電昨日零股成交股數突破1,713萬股，成交金額更高達308.55億元，雙雙寫下歷史新紀錄；元大台灣50（0050）同樣表現驚人，零股成交4,851萬股，金額達35.45億元，雙創歷史第二大紀錄。

近幾年台股投資人似已見慣大風大浪，養成「大跌大買」的慣性，帶動昨日台股零股成交總金額達606.14億元、衝上歷史第二高位。

昨日零股成交股數前五名分別為元大台灣50、台積電、凱基台灣TOP50、群益台灣精選高息、主動統一台股增長。