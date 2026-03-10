三名師：台股止跌 盯五大訊號

高油價引發通膨疑慮，台股昨（9）日瀰漫恐慌氣氛，加權指數盤中重挫2,070點，終場收32,110點，留581點長下影線，台股有望出現初步止跌訊號。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧總經理黃文清認為，短期台股先看31,000至33,000點區間，但在國際局勢未明朗、戰事變數尚未釐清下，目前仍無法完全排除下探季線支撐可能。

台股收盤後傳出七大工業國（G7）財長將舉行緊急會議，討論是否由國際能源署（IEA）協調，聯合釋放各國石油儲備，以因應波斯灣衝突後油價飆升的情況，消息帶動台指期夜盤翻紅、美股盤前跌幅收窄。

不過，蔡明彥以及李秀利都認為，後續動向仍需密切關注。

綜合三大台股名師看法，目前止跌訊號可以關注五大項目，第一，戰爭動向，關鍵在於美國、伊朗兩國是否和談；第二，國際油價止穩；第三，法人變現賣壓結束；第四，台股呈現量縮止穩；第五，台股站上短期均線，象徵短線翻多。

整體來說，短期盤勢仍將受到戰爭不確定性隱憂的干擾，但考量美國將舉行期中選舉、美國通膨等問題，三大名師都認為美國不會打持久戰，但也建議投資人抱持謹慎態度操作、不要輕易接刀、不要在低點放空，避免被多空「雙巴」、手中一定要現金部位、並嚴格做好資金控管，逢反彈可將持股水位降至三成到五成之間。

不過，三大名師也強調，台股中長期基本面情況並未反轉，可待明確的止跌訊號浮現再進場布局大型績優趨勢股，以AI族群為首，包括晶圓代工、半導體設備、半導體耗材、算力、光通訊、電力等次族群，以掌握後續中長期波段機會。

至於藝高人膽大的短打投資人，可留意戰爭受惠股，如原油ETF、塑化、油電燃氣等族群、但隨現階段已經累積不小漲幅下，此際切入須更密切留意戰爭事件發展。