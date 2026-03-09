快訊

群益證總座李文柱信心喊話：台股基本面佳 不確定性緩解就會反攻

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

群益金鼎證券（6005）自結前二月稅後純益26.74億元，每股稅後純益（EPS）1.16元，已達去年全年獲利46.6%。群益金鼎證券總經理李文柱信心喊話說，台股基本面仍佳，戰事只是一時，只要不確定性緩解，就是多頭吹響反攻號角時。

台股2026年一開年多頭氣勢如虹，2月最高更一度漲至35,579點，證券商獲利水漲船高。群益金鼎證券結算2月稅後純益8.62億元，累計前二月稅後純益26.74億元，年增率達2.2倍。

針對台股近日連番重挫，李文柱分析，台股擁有堅實基本面，半導體及人工智慧（AI）上中下游供應鏈完整，可望大啖AI趨勢商機，雖然中東戰事消息面主導目前行情走勢，但不確定因素消除後，盤勢就會穩定下來，甚至往上回升。

李文柱認為，隨國內ETF規模愈來愈大，已經成為散戶的「護國神山」，無論主動式或被動式ETF，大都鎖定權值股及績優股籌碼，而且散戶會以「買低賣高」靈活操作，不像外資追高殺低，即使台股下跌後，很快就會漲上去。

他表示，台股下跌3,000多點後，照以往經驗來看，待利空鈍化後，未來應該會有像樣的反彈行情可以期待，雖然無法預測中東戰事變化，但投資人可以審視本身的資產配置，只要買到基本面不錯的股票，還是可以安心睡好覺。

市場關注台股重挫後的風險控管問題，他表示，群益金鼎證券向來對於客戶的不限用途借貸或融資等風控都有做好做滿，如果無力追繳，一定會砍倉，篩選機制都是用上市櫃公司信用指標（TCRI）來看，質押股票都是好股票，放款都經過一定程序。

