台股反彈在望！台指期夜盤上半場大漲逾300點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台指期夜盤9日開盤，隨美股電子盤跌勢收斂中，以31,905點、小漲3點開出後，雖一度下殺至31,756點，但隨後在七大工業國組織（G7）今晚20點30分緊急開會，計劃釋出3億至4億桶戰略儲備，國際油價應聲走跌，WTI西德州一度跌破100美元大關，帶動夜盤指數上衝至32,450點、大漲548點，但受油價再次回漲影響，截至晚間9點左右，夜盤指數約在32,220點、上漲318點附近遊走。

9日美股電子盤焦點，G7財長將在8日晚間召開緊急會議，討論美國所提出釋出3億至4億桶、占國際能源署（IEA）成員國總儲備近三成的提議，使得原本在早盤時一度大漲24%、來到116.7美元的布蘭特原油，以及盤中飆漲30%、逼近120美元的WTI西德州原油，漲勢開始收斂，後者一度跌破100美元大關，但在市場消化此利多後，二者油價又回升至100~104美元區間，漲幅均逾12%，走勢牽動美股電子盤多空神經，道瓊電子盤跌幅雖收斂、但仍下跌約600點、那斯達克也下跌約300點，但台指期夜盤在日盤已消化相關跌勢後，反隨跌勢收斂、展開新一度反彈走勢，有望帶動10日台股走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,825元、上漲15元附近遊走，電子期上漲1.04%、半導體期上漲約0.93%，中型100期貨指數上漲1.17%。

台股9日盤面各類股幾全軍覆沒，指數終場下跌1,489點，收32,110點，其中外資現貨賣超1,208.17億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,532口至40,462口；投信買超138.28億元，自營商賣超586.39億元，三大法人合計賣超1,656.28億元。

市場專家建議，就技術面來說，9日台股受到中東戰火與市場恐慌情緒的衝擊，外資賣超1,208億元，創下單日最大賣超，大盤則是跳空重挫跌破月線以及前低32,828點，預期整理時間將拉長。不過，最後留下581點長下影線，因此10日或有機會出現多方抵抗，最好日K線能以紅K作收，使技術面能醞釀短線止跌，倘若短線無法止跌，後市恐將回測前波低點31,164點。

