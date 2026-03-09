證交所信心喊話：鼓勵上市公司買回庫藏股 必要時採取穩定市場措施

台股今日盤中一度重挫逾2千點，尾盤即使跌勢收斂，仍以下跌1489.12點作收，證交所傍晚特別信心喊話指出，證交所將密切關注國際情勢，必要時將採取穩定市場措施，證交所也將督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

國際市場震盪加劇，但台股表現相對穩健，且產業動能和企業獲利、經濟數據仍維持穩健，希望投資人理性評估。至於台股本益比，證交所指出，相較於115年2月底集中市場股票本益比逾27倍，近期因市場短期不確定因素增加，台股本益比已略為修正至約24倍，

證交所指出，近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，國際金融市場不確定性升高，使市場震盪加劇。今日台股加權股價指數收在32110.42點，下跌1489.12點，跌幅4.43%，而美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，但相較鄰近亞洲市場跌幅，台股仍屬相對抗跌。另年初以來台股加權股價指數上漲10.9%，在亞洲主要市場中僅次於韓國，集中市場3月以來日均成交值維持在台幣9千億元之上，仍展現充沛市場流動性。

上市公司方面，證交所最新統計指出，全體上市公司計558家已申報115年2月營收，2月份營收總計2兆3,072億元，較114年同期成長19.75%，累計至115年1至2月營收總計4兆8,903億元，較114年同期成長28.85%。總體經濟方面，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等多元新興應用需求帶動，財政部日前預估2月出口將延續成長趨勢，可望寫下連續28個月正成長。經濟部亦表示，目前掌握之2月外銷訂單狀況仍呈現高成長。115年1月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，燈號續呈紅燈；整體而言，我國經濟成長動能仍屬穩健。

相較於115年2月底集中市場股票本益比逾27倍，近期因市場短期不確定因素增加，台股本益比略為修正至約24倍，但上市公司基本面表現仍屬穩健；面對國際情勢造成市場波動，證交所將督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司藉由舉辦法說會，加強與投資大眾的雙向溝通。115年度1至3月計有11家上市公司於證交所場地舉辦法說會，4月則預估有5家，證交所並將於115年3月及4月分別辦理主題式業績發表會。