聽新聞
0:00 / 0:00
地緣政治短期波動難免 櫃買中心呼籲投資人保持理性
受到美伊衝突及油價飆漲的影響，國際股市及櫃買市場表現大幅震盪。9日上櫃指數收在288.96點，下跌17.53點，跌幅為5.7%。
櫃買中心表示，觀察上櫃公司營收表現，截至3月9日，已約有290家上櫃公司（占全體上櫃公司33%）申報2月營收，其中約六成的上櫃公司前兩月累計營收較前一年同期成長。另截至3月9日止，已有12家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有29家上櫃公司公告將於3月9日起舉辦法人說明會，而櫃買中心也將於3月12日起舉辦六場次18家上櫃公司的業績發表會，向投資人說明公司及產業狀況。
櫃買中心表示，地緣政治衝突與油價上漲應為短期不確定因素，股價長期表現仍回歸公司業績基本面，上櫃公司基本面穩健，流動性良好，建議投資人應秉持理性，審慎評估，留意風險，避免非理性的投資行為。櫃買中心將持續關注國際政經情勢發展對櫃買市場之影響，加強上櫃公司營運資訊之揭露，確保上櫃市場交易的安全與公平。
