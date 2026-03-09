快訊

地緣政治短期波動難免 櫃買中心呼籲投資人保持理性

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受到美伊衝突及油價飆漲的影響，國際股市及櫃買市場表現大幅震盪。9日上櫃指數收在288.96點，下跌17.53點，跌幅為5.7%。

櫃買中心表示，觀察上櫃公司營收表現，截至3月9日，已約有290家上櫃公司（占全體上櫃公司33%）申報2月營收，其中約六成的上櫃公司前兩月累計營收較前一年同期成長。另截至3月9日止，已有12家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有29家上櫃公司公告將於3月9日起舉辦法人說明會，而櫃買中心也將於3月12日起舉辦六場次18家上櫃公司的業績發表會，向投資人說明公司及產業狀況。

櫃買中心表示，地緣政治衝突與油價上漲應為短期不確定因素，股價長期表現仍回歸公司業績基本面，上櫃公司基本面穩健，流動性良好，建議投資人應秉持理性，審慎評估，留意風險，避免非理性的投資行為。櫃買中心將持續關注國際政經情勢發展對櫃買市場之影響，加強上櫃公司營運資訊之揭露，確保上櫃市場交易的安全與公平。

法人說明會 營收 地緣政治 櫃買中心 投資人

外資賣1,208.17億元「史上第一大」 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

台股開盤暴跌…市場在怕什麼？「鉅亨買基金」拆解三大恐慌

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

