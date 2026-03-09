地緣政治短期波動難免 櫃買中心呼籲投資人保持理性

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

2026-03-09 17:18