外資賣超金額創新高 「棄大從小」砍倉這些權值股

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
9日外資大舉砍倉台股1,200餘億元，創史上單日最大賣超手筆，大幅調節包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股，轉進威剛（3260）、群聯（8299）、華邦電（2344）等產業指標股，操作方式頗有「棄大從小」的意味。記者曾學仁／攝影
隨中東緊張局勢升溫，9日外資大舉砍倉台股1,200餘億元，創史上單日最大賣超手筆，大幅調節包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股，轉進威剛（3260）、群聯（8299）、華邦電（2344）等產業指標股，操作方式頗有「棄大從小」的意味。

美伊戰爭再度攪動全球資本市場一池春水。隨戰事持續擴大，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，激勵國際油價9日盤中一度衝上每桶逼近120美元，美元指數也持續上揚，重創多頭信心，外資更是大舉砍倉拋貨避險，造成台股重挫跳水。

統計9日外資賣超台股1,208.17億元，創下歷史新高紀錄，賣超標的多以權值股或指標股為主，前五大依序為：台積電678.76億元、鴻海63.5億元、聯發科37.09億元、世芯-KY（3661）25.56億元、台塑（1301）16.14億元。

而第六至第十大則分別為：奇鋐（3017）15.02億元、信驊（5274）14.6億元、定穎投控（3715）14.1億元、廣達（2382）13.96億元、華通（2313）12.7億元。觀察外資賣超的前十大個股，九檔為電子股、一檔傳產股，而電子股幾乎都與AI（人工智慧）有關。

其中值得注意的是，9日外資也大舉砍倉不少ETF，其中金額最大的是元大台灣50（0050），賣超金額達145.78億元，其次是國泰台灣領袖50約8.15億元、第三則是富邦台灣加權正2（00675L）共6.14億元，頗有透過指數型商品加速撤離的企圖。

而外資買超轉進的焦點，則多以中小型產業指標股為主，前十大分別為：威剛38.56億元、群聯22.1億元、華邦電21.64億元、健策（3653）16.18億元、京元電（2449）12.04億元、中華電（2412）10.12億元、臻鼎-KY（4958）9.96億元、景碩（3189）8.03億元、台達電（2308）7.88億元、鴻勁（7769）6.75億元。

其中買超的ETF，聚焦債券、油、高股息等商品，如國泰20年美債（00687B）買超13.67億元、元大美債20年（00679B）12.36億元、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）約7.75億元、群益ESG投等債20+（00937B）5.69億元、元大高股息（0056）4.89億元，布局多以攻守兼具的趨勢型商品為主。

中華電 台股 台達電

外資賣1,208.17億元「史上第一大」 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

台股開盤暴跌…市場在怕什麼？「鉅亨買基金」拆解三大恐慌

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

