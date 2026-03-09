外資賣超金額創新高 「棄大從小」砍倉這些權值股

隨中東緊張局勢升溫，9日外資大舉砍倉台股1,200餘億元，創史上單日最大賣超手筆，大幅調節包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股，轉進威剛（3260）、群聯（8299）、華邦電（2344）等產業指標股，操作方式頗有「棄大從小」的意味。

美伊戰爭再度攪動全球資本市場一池春水。隨戰事持續擴大，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，激勵國際油價9日盤中一度衝上每桶逼近120美元，美元指數也持續上揚，重創多頭信心，外資更是大舉砍倉拋貨避險，造成台股重挫跳水。

統計9日外資賣超台股1,208.17億元，創下歷史新高紀錄，賣超標的多以權值股或指標股為主，前五大依序為：台積電678.76億元、鴻海63.5億元、聯發科37.09億元、世芯-KY（3661）25.56億元、台塑（1301）16.14億元。

而第六至第十大則分別為：奇鋐（3017）15.02億元、信驊（5274）14.6億元、定穎投控（3715）14.1億元、廣達（2382）13.96億元、華通（2313）12.7億元。觀察外資賣超的前十大個股，九檔為電子股、一檔傳產股，而電子股幾乎都與AI（人工智慧）有關。

其中值得注意的是，9日外資也大舉砍倉不少ETF，其中金額最大的是元大台灣50（0050），賣超金額達145.78億元，其次是國泰台灣領袖50約8.15億元、第三則是富邦台灣加權正2（00675L）共6.14億元，頗有透過指數型商品加速撤離的企圖。

而外資買超轉進的焦點，則多以中小型產業指標股為主，前十大分別為：威剛38.56億元、群聯22.1億元、華邦電21.64億元、健策（3653）16.18億元、京元電（2449）12.04億元、中華電（2412）10.12億元、臻鼎-KY（4958）9.96億元、景碩（3189）8.03億元、台達電（2308）7.88億元、鴻勁（7769）6.75億元。

其中買超的ETF，聚焦債券、油、高股息等商品，如國泰20年美債（00687B）買超13.67億元、元大美債20年（00679B）12.36億元、期街口S&P布蘭特油正2（00715L）約7.75億元、群益ESG投等債20+（00937B）5.69億元、元大高股息（0056）4.89億元，布局多以攻守兼具的趨勢型商品為主。