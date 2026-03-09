快訊

戰事干擾 野村投信：短線保留現金、避免槓桿

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美伊衝突延續，穆吉塔巴上任後被視為可能採取更強硬路線，使市場對短期止戰的期待遞延；荷莫茲海峽運輸受阻與部分產油國在儲油緊繃下減產，推升油價高檔震盪，並使市場重新評估下半年降息機率。野村投信表示，台股波動主因仍屬戰事干擾，並非經濟需求轉弱，一旦局勢和緩，油價及市場情緒皆有望快速回穩。

基本面方面，野村鴻運基金經理人戎宜蘋分析表示，AI 趨勢不變，企業訂單能見度仍高；2 月因工作天數少使營收平淡，但預期 3 月起將重返成長。先前 AI 類股漲多、籌碼凌亂，本波修正反而有效去槓桿，使籌碼更健康。

政策面上，戎宜蘋分析，川普面臨期中選舉，減稅效應已開始發酵，2026下半年仍可能推出刺激政策，支撐企業投資。AI 族群估值經整理後回到具吸引力區間，市場焦點重返長線成長主軸，包括電源升級、水冷散熱與高速光通訊等需求強勁領域。

戎宜蘋建議，短線建議保留現金、避免槓桿，等待戰事恐慌消化；中長線則可望回到基本面，台股動能強、AI 供應鏈體質佳，適合逢低分批布局，掌握後續行情回穩後的反彈契機。

