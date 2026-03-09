快訊

全家營收／2月88.1億元、年增14.2％ 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

全家（5903）9日公布2月營收88.1億元，年增14.2％，創同期新高，累計前兩個月營收為181.8億元，年增9.7％。

全家表示，綜觀今年2月營運表現亮眼，主要受惠持續展店、春節節慶連假，今年春節假期長達九天，精準掌握年節需求提前展開布局，福袋、年節禮盒、年菜等相關業績皆有成長一至三成的好表現，輔以連假期間天氣晴暖穩定，帶動返鄉出遊人潮活絡，整體買氣上揚，其中一般商品的業績成長超過1.5成，整體業績穩定向上。

2月份泛鮮食成長部分，看準民眾返鄉移動、團聚出遊「分享商機」，會員APP推出「春節數位紅包」功能，可將個人隨買跨店取商品透由社群轉贈親友，旗下外送自取平台FamiNow同推Let's Café分享壺販促優惠，滿足歡聚分享、暢飲需求，有效帶動咖啡、茶飲成長近兩成。天氣穩定，出遊方便帶著走的蒸箱包子、茶葉蛋買氣不斷，開運便當亦有成長一成五好表現；Fami!ce霜淇淋則於春節期間推出「贅澤巧克力」、「北海道哈密瓜」雙口味，業績成長超過五成。

一般商品部分，主要受惠春節九天連假氣溫溫暖因素下，推升飲料、果子及冰品分別有一至四成的亮眼表現，而在走春拜年出遊人潮湧現下，點心零食及福袋業績則成長兩至三成，禮盒更有成長近七成的好表現。

瞄準貓之日節慶寵物商機，規劃「全家貓之日」寵物系列活動，透過「毛茸茸貓咪主題店」引爆網路話題討論，並推出「貓系烘焙」新品、寵物貨架商品優惠及話題限定商品「貓咪制服」，策略奏效，相關品群成長超過四成。

全家表示，截至2月底，總店舖數達4,463家，展望三月營運，天氣漸暖，春季應景鮮食新品陸續上市，三月底會員點數到期將推出多元兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。

外資賣1,208.17億元「史上第一大」 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

台股開盤暴跌…市場在怕什麼？「鉅亨買基金」拆解三大恐慌

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

