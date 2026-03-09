高價股一片慘綠！大摩寒冬送暖 調升這兩檔目標價

受中東戰事升溫衝擊，台股9日重挫千餘點，表現相當弱勢，特別是高價股族群一片慘綠。不過摩根士丹利（大摩）證券送暖，除按讚多數千金股外，更上調勤誠（8210）、智邦（2345）等目標價至1,280元、1,850元。

中東戰事越演越烈，激勵國際油價狂噴，市場擔憂油價上漲將衝擊經濟表現，因而紛紛賣股求現，重創全球股市，台股9日也跳水千餘點，其中高價股族群成為賣壓焦點，股價一片慘綠，表現相當弱勢。

不過大摩寒冬送暖，按讚多數高價股，包括緯穎（6669）、勤誠、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、智邦、川湖（2059）等均給予「優於大盤」評等，勤誠、智邦等更因預期未來營收、獲利展望優於預期，目標價上調至1,280元、1,850元，調幅各6.67%、14.2%。

勤誠方面，大摩科技產業分析師楊泓極指出，該公司在機殼市占率提升及新客製化機櫃產品推出的帶動下，可望在AI資本支出周期中受惠，其中客製化機櫃的營收占比貢獻，2025年約5%-10%，2026年將大增至10%-15%。

此外，勤誠今年除了受惠AI伺服器出貨強勁外，楊泓極預期將持續在客戶端提升市占率，涵蓋GPU與ASIC兩大領域，HGX、GB／VR等平台出貨，以及AI伺服器（第二供應源，訂單分配略有提升）、以及AMD（超微） Helios機櫃等四大項。

楊泓極預估勤誠2025年每股稅後純益（EPS）達29.07元，較2024年的16.05元大增81.12%；2026年則為43.07元，年增率48.16%；2027年上看51.47元，年增幅19.27%。基於獲利不斷高速成長，因此給予正向評級並上調目標價。

智邦方面，楊泓極說，儘管農曆春節假期導致2月工作天數減少，但智邦在交換器出貨表現暢旺的帶動下，2月營收年月雙增，第1季累計營收已達預估的64%、也達到市場預估共識的69%。

展望今年，隨網路交換器成為今年主要營收動能，包括既有客戶加速從現有產品升級至800G、多項採用不同ASIC解決方案的新客戶專案開始貢獻營收，配合產品組合改善，使2025-2027年EPS分別上看45.17元、66.77元、80.37元，年增率各達110%、47.82%、20.37%水準。