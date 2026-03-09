外資賣超1,208億元寫史上新高 大賣台積電3.7萬張、狂拋這檔 ETF

台股9日重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場收在32,110.42點，下跌1,489.12點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超1,208.17億元，創史上最大單日賣超金額，統計外資買賣超個股發現，元大台灣50（0050）高居外資賣超冠軍，單日遭狂拋20萬178張，權王台積電（2330）也遭外資大賣37,837張。

受到地緣政治與類石油危機及科技權值股評價脫鉤修復等因素衝擊，台股早盤以32,354.61點開低後走低，一度下探至31,529.36點，大跌2,070.18點，權王台積電早盤跳空以1,775元開低， 跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元， 為史上盤中最大下跌金額， 最後一盤爆出5,518張買單， 硬是拉升15元股價，終場收在1,810元， 下跌80元， 跌幅4.23%。

台積電大跌影響大盤指數約616點，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光（3711）投控也全數收黑，記憶體族群南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）收跌停。油電燃氣族群表現最強勁，台塑化（6505）、新海（9926）、欣高（9931）、山隆（2616）等亮燈漲停； 台股終場收在32,110.42點作收，跌破月線，下跌1,489.12點，為史上第四大收盤跌點。

三大法人賣超1,656.28億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,208.17億元，投信買超138.28億元，自營商賣超（合計）586.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超154.24億元，自營商（避險）賣超432.15億元。

外資大逃殺，統計外資賣超前十名中，元大台灣50遭外資大賣20萬178張， 居外資賣超第一名，連十賣，合計賣超88萬35張， 若拉長時間來看，外資今年來合計已賣超元大台灣50達145萬1,751張。

台積電守住1,800元，收1,810元，外資賣超37,837張，為外資賣超第二大個股，台塑、中鋼（2002）、鴻海等也是外資賣超標的。若以外資買超前十名來看，華邦電（2344）、友達（2409）、中華電（2412）等獲外資逆勢買超。

外資買超前十名。資料來源：證交所