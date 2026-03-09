台股長線多頭趨勢未變 法人：趁短線震盪逢低布局主動式台股基金

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
統一投信表示，美國經濟穩步成長、聯準會預計維持降息循環、AI產業成長仍強勁，加上美國選舉年有望出現財政政策利多，使美股長線多頭趨勢有望延續。台灣產業發展方向和美國一致，經濟有機會隨著美國景氣復甦而持續成長，帶動台股長線震盪向上。記者曾學仁／攝影
近日美國、以色列與伊朗軍事衝突擴大，荷莫茲海峽的能源運輸受阻推升國際油價，投資人擔心通膨上升可能壓抑企業獲利與經濟成長，市場避險情緒升高，全球股市也出現回檔。統一投信表示，美國經濟穩步成長、聯準會預計維持降息循環、AI產業成長仍強勁，加上美國選舉年有望出現財政政策利多，使美股長線多頭趨勢有望延續。台灣產業發展方向和美國一致，經濟有機會隨著美國景氣復甦而持續成長，帶動台股長線震盪向上。

加權指數從２月底的收盤高點回落至9日收盤，跌幅已接近一成。統一投信表示，以主動式台股基金來說，遇到市場大幅震盪，投研團隊可即時檢視持股，並依據市況及股票評價，採取擇優汰弱的選股策略，靈活調整投資組合。在長線多頭趨勢不變的背景下，股市短線修正反而提供逢低進場機會，建議投資人分批布局優質的主動式台股基金，趁機累積更多投資資本，參與後續股市反彈及多頭重啟的行情。

統一投信表示，從基本面來看，美國經濟持續復甦，加上今年將舉行期中選舉，美國政府有望推出更多財政政策，為股市表現提供支撐。AI產業長期成長趨勢未變，市場對算力需求有增無減。美國雲端服務巨頭對自研晶片的投資力道增加，輝達也持續推出新版高階晶片，帶動相關零組件規格升級及單價上漲，有利供應鏈營運動能成長。

貨幣政策方面，面對國際油價大幅上升，市場憂慮通膨升溫可能改變聯準會貨幣政策走向。統一投信指出，若中東戰爭如美國預期在短期內降溫，油價將會從高點大幅回跌，對通膨影響也會降低。而且，日前聯準會理事華勒表示，中東衝突通常是短期事件，對長期通膨影響有限，聯準會更關注剔除食品與能源價格後的核心通膨，以作為利率決策依據。因此，聯準會新主席華許上任後，預計也將維持降息趨勢，為股市帶來資金利多。

對於台股後市，統一投信分析，從技術面來看，台股自去年下半年以來已上漲超過9,000點，累積不少獲利了結賣壓。因此，在戰事初期對市場影響最大時，股市趁機進行技術性修正。目前加權指數已回檔至接近季線，預計將有初步支撐，後續將轉為在季線附近，進行大箱型區間整理。今年是美國選舉年，依過去經驗，美股選後通常有機會重啟多頭走勢。台股與美股表現亦步亦趨，震盪後亦有機會再次走高。

外資賣1,208.17億元「史上第一大」 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

台股開盤暴跌…市場在怕什麼？「鉅亨買基金」拆解三大恐慌

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

