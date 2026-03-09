快訊

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。記者許正宏／攝影
美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

觀察台股ETF的9日成交表現，元大台灣50以394.88億元奪冠，元大台灣50正2以99.77億元衝上第二，第三則是群益台灣精選高息97.68億元，在50億元之上還有主動統一台股增長82.66億元、凱基台灣TOP 50達73.06億元、元大高股息56.55億元、富邦科技53.72億元。

法人分析，自川普關稅後，投資人已熟知逢低加碼的反彈力道，本波台股開始回檔，資金開始分批湧入市值型ETF，主要關鍵在於元大台灣50絕不錯過台股漲勢之優勢，不會有選股失誤情形，帶動元大台灣50繼3日成交257.13億元及4日成交384.71億後，9日再度以394.88億元，改寫歷史次高。

積極型的投資人更是加碼元大台灣50正2，槓桿型ETF也火力同步強大，統計過往元大台灣50正2前三大成交金額均是發生於台股大幅修正期間，包括2025年4月8日、2024年8月5日、2025年4月9日，分別大跌11.2%、19.22%、11.14%，往後半年平均大漲108%，9日大跌10.01%，成交量同步放大到99.76億，頗有仙人指路態勢，後市令人期待。

至於近期買氣熱絡的凱基台灣TOP 50與老牌的元大台灣50有何不同？法人指出，凱基台灣TOP 50追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數，指數邏輯與元大台灣50純粹市值型有所不同，如台積電占比僅有四成，相較之下，元大台灣50含「積」量64%差異不小，同時採用動能因子已包含人為選股條線，且其為客製化指數，公開說明書示警「不保證績效優於市場行情，可能落後於大盤，也可能投資市值較小的公司」，均與元大台灣50不同，投資前應詳細了解。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

大空頭恐來臨？台股暴跌引擔憂 法人拆解三大恐慌未必成真

台股9日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2,000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，這次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

股市大跌指數投資就該「逢低買進」？竹軒拒給建議原因曝光：維持平常配置

股市重挫引發「逢低買進」熱潮，但竹軒表示不會給予此建議。他提醒投資人應維持原本配置，並警惕近因偏誤，強調錢只是工具，投資應提高生活品質。

台股劇烈震盪！緯穎市值蒸發逾500億元 廣達減少近300億元

台股近期劇烈震盪，連帶衝擊代工廠股價表現，其中代工廠股王緯穎（6669）由於股價跌幅較大，因此近兩個交易日市值蒸發高達538.94億元，其中廣達（2382）近兩個交易日市值蒸發約289.70億元、緯創（3231）則減少約31.8億元，顯示市場近期因AI投資潮過熱，開始小幅縮手減碼。

