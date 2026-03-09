快訊

台股劇烈震盪！緯穎市值蒸發逾500億元 廣達減少近300億元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
台股近期劇烈震盪，連帶衝擊代工廠股價表現。記者許正宏／攝影
台股近期劇烈震盪，連帶衝擊代工廠股價表現，其中代工廠股王緯穎（6669）由於股價跌幅較大，因此近兩個交易日市值蒸發高達538.94億元，其中廣達（2382）近兩個交易日市值蒸發約289.70億元、緯創（3231）則減少約31.8億元，顯示市場近期因AI投資潮過熱，開始小幅縮手減碼。

台股近兩日大幅度回調，跌幅超過千點，連帶讓科技股成為提領現金的市場重災區，其中代工廠股價也出現明顯修正，當中緯穎由於是高價股，因此股價修正幅度高於其他代工廠股價，緯穎9日股價下跌6.76％至3,930元，累計近兩個交易日股價市值減少538.94億元。

另外，廣達9日股價收盤下跌2.42％至282元，且近兩個交易日跌幅也超過2.5％，使近兩個交易日市值減少538.94億元。緯創股價變動則相對緩和，9日收盤下跌2.3％至127.5元，近兩個交易日股價變化僅不到1％，因此市值減少幅度約31.8億元。

值得注意的是，仁寶（2324）9日收盤下跌0.48％至31.3元，不過近兩個交易日則逆勢上漲2.96％，使市值反倒增加39.66億元，成為代工廠裡面，唯一市值在近兩個交易日當中上升的公司。

據了解，代工廠先前由於傳出AI伺服器代工模式將可能改由GPU廠負責料件採購，代工廠則將全面回到純代工模式，因此屆時將會衝擊毛利率表現，使切入AI伺服器供應鏈的代工廠股價早在今年初就開始落入修正階段，因此在本次台股大跌之際，對代工廠衝擊反倒相對有限。

不僅如此，同時法人也認為，近期AI伺服器代工廠股價修正，同時也反映AI基礎建設投資熱潮可能面臨過熱狀況，資本市場也針對相關供應鏈股價開始出現獲利了結賣壓。

事實上，針對AI基礎建設投資過熱一事，全球市場從2025年下半年就開始持續對該議題密切關注，且今年北美四大雲端服務大廠（CSP）合計資本支出將可能超過6,000億美元的歷史大關，更讓市場出現投資資金如何回收的隱憂，近期更傳出甲骨文（Oracle）、OpenAI在美國德州的AI資料中心擴建案已經暫停，顯示AI基礎建設投資有重新評估的可能性。

