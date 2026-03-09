聽新聞
0:00 / 0:00
外資上周瘋狂提款台積電 逆勢加碼這檔半導體股
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超3,170.43億元，賣超台新新光金（2887）16.66萬張最多，另買超聯電（2303）3.68萬張最多。
上周（3月2日~3月6日）外資在集中市場總賣超金額為3,170.43億元，另統計自今年初至3月6日止，外資累計賣超金額為1,823.28億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為53兆4,136.16億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.79%，較2月26日的56兆8,244.38億元新臺幣，減少3兆4,108.22億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司如下：第一名聯電買超3.68萬張、第二名南亞科（2408）買超3.31萬張、第三名中華電（2412）買超3.11萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司如下：第一名台新新光金賣超16.66萬張、第二名華航（2610）賣超12.48萬張、第三名台積電（2330）賣超8.87萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。