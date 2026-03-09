台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

亞股9日表現弱勢，台股也同樣難逃重挫的走勢，主要是受到地緣政治與類石油危機及科技權值股評價脫鉤修復等因素衝擊；法人指出，由於中東局勢在周末急劇惡化，美國國防部長也表示戰事可能拖上數周才能結束，導致國際油價飆升至每桶110美元以上，歐洲天然氣價格更是暴漲70%，不僅引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼，也引發市場對停滯性通膨預期的擔憂，另外，對資本市場更致命的是恐怕會大幅度壓抑聯準會下半年降息的空間。

台股早盤以32,354.61點開低後走低，一度下探至31,529.36點，大跌2,070.18點，台積電開低，跌落至1,800元之下，一度下滑至1,770元，下跌120元，最後一盤買單進場拉升股價重回1,800元關卡之上，收在1,810元，影響大盤指數約616點。

台股終場收在32,110.42點作收，跌破月線，下跌1,489.12點，為史上第四大收盤跌點，影響大盤指數最多的首推台積電，另外，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）也全數收黑。