快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

亞德客等4檔高價股跌破千元大關 台股剩32千金

中央社／ 台北9日電
中東緊張局勢延燒，台股今天下挫1489.12點，收在32110.42點。記者杜建重／攝影
中東緊張局勢延燒，台股今天下挫1489.12點，收在32110.42點。記者杜建重／攝影

中東緊張局勢延燒，台股今天下挫1489.12點，收在32110.42點。高價千金股盤中一度多達22檔重挫跌停，終場仍有11檔千金股收在跌停，AES-KY、亞德客-KY、竹陞科及新應材4檔今天跌破1000元大關，台股千金股剩32檔。

隨著台股重挫，高價千金股今天面臨沉重賣壓，股王信驊盤中一度跌破9000元關卡，下探至8835元，盤中下跌870元。另外有多達22檔千金股盤中重挫跌停，包括精測、健策、世芯-KY、旺矽、創意、力旺、台光電、光聖、奇鋐、富世達、群聯、貿聯-KY、印能、聯亞、致茂、祥碩、新代、昇達科、竑騰、漢唐、竹陞科和新應材。

在市場買盤承接下，信驊跌勢收斂，終場站回9000元之上，收在9250元，跌幅4.69%，帶動健策等多檔千金股跌勢同步收斂；不過，仍有精測、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、聯亞、致茂、昇達科、竑騰、竹陞科和新應材等11檔收在跌停。

其中，竹陞科收在945元，新應材收在914元，加上AES-KY和亞德客-KY股價同步跌破1000元大關，台股剩32千金。

此外，隨著油價高漲，相關ETF同步走高，期街口布蘭特正2盤中一度攀高至69.6元，終場收在61.95元，勁揚62.34%；期元大S&P石油收在27.95元，上漲33.1%。台塑化、欣雄、欣泰、欣高和欣天然等多檔油電燃氣族群強攻漲停，為盤面表現強勁族群。

市場預期，海運價格可能因戰事影響而上揚，吸引資金湧入，推升陽明和萬海股價震盪收高。

記憶體股價走勢漲跌互見，南亞科、旺宏、晶豪科股價重挫跌停；廣穎股價表現強勁，攻上漲停達46.05元，威剛、宇瞻、鈺創和宜鼎股價逆勢收漲。

台股

延伸閱讀

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

空頭直摜破月線、台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

相關新聞

台股反彈在望！台指期夜盤上半場大漲逾300點

台指期夜盤9日開盤，隨美股電子盤跌勢收斂中，以31,905點、小漲3點開出後，雖一度下殺至31,756點，但隨後在七大工業國組織（G7）今晚20點30分緊急開會，計劃釋出3億至4億桶戰略儲備，國際油價應聲走跌，WTI西德州一度跌破100美元大關，帶動夜盤指數上衝至32,450點、大漲548點，但受油價再次回漲影響，截至晚間9點左右，夜盤指數約在32,220點、上漲318點附近遊走。

外資賣1,208.17億元「史上第一大」 成交量前十大個股中只買他

台股9日隨日、韓股一同重挫，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）為成交量第一名，和陽明海運（2609）是前十名中唯二上漲的個股。成交值前十名中，群聯（8299）、華邦電（2344）、威剛（3260）位居7~9名，仍是成交金額最大的族群。值得注意的是，成交量前十大個股中，外資只逆勢買超華邦電。

台股開盤暴跌…市場在怕什麼？「鉅亨買基金」拆解三大恐慌

台股今（9）日開盤即出現劇烈震盪，指數一度大跌超過2000點，引發市場對於「大空頭是否來臨」的擔憂。對此，「鉅亨買基金」表示，此次下跌主要是在一次反映三種疑慮，市場在急跌時往往會先反映最悲觀的情境，但實際上未必會走向最壞劇本。建議投資人與其在恐慌中離場，不如先穩住陣腳，理性檢視基本面，並透過有紀律的逢低布局策略，在未來反彈時掌握更有利的位置。

證交所信心喊話：鼓勵上市公司買回庫藏股 必要時採取穩定市場措施

台股今日盤中一度重挫逾2千點，尾盤即使跌勢收斂，仍以下跌1489.12點作收，證交所傍晚特別信心喊話指出，證交所將密切關注國際情勢，必要時將採取穩定市場措施，證交所也將督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司得考量自身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股，以提升投資人信心。

地緣政治短期波動難免 櫃買中心呼籲投資人保持理性

受到美伊衝突及油價飆漲的影響，國際股市及櫃買市場表現大幅震盪。9日上櫃指數收在288.96點，下跌17.53點，跌幅為5.7%。

國際情勢影響市場波動 證交所：台股基本面穩健、投資人理性評估

臺灣證券交易所表示，國際市場震盪加劇，但台股表現相對穩健，近期中東地緣政治衝突及國際油價波動，使國際金融市場不確定性升高，市場震盪加劇，導致9日台股加權股價指數收在32,110.42點，下跌1,489.12點，跌幅4.43%；美伊戰爭爆發以來，台股累計跌幅為9.33%，惟相較鄰近亞洲市場跌幅，台股仍屬相對抗跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。