亞德客等4檔高價股跌破千元大關 台股剩32千金

中東緊張局勢延燒，台股今天下挫1489.12點，收在32110.42點。高價千金股盤中一度多達22檔重挫跌停，終場仍有11檔千金股收在跌停，AES-KY、亞德客-KY、竹陞科及新應材4檔今天跌破1000元大關，台股千金股剩32檔。

隨著台股重挫，高價千金股今天面臨沉重賣壓，股王信驊盤中一度跌破9000元關卡，下探至8835元，盤中下跌870元。另外有多達22檔千金股盤中重挫跌停，包括精測、健策、世芯-KY、旺矽、創意、力旺、台光電、光聖、奇鋐、富世達、群聯、貿聯-KY、印能、聯亞、致茂、祥碩、新代、昇達科、竑騰、漢唐、竹陞科和新應材。

在市場買盤承接下，信驊跌勢收斂，終場站回9000元之上，收在9250元，跌幅4.69%，帶動健策等多檔千金股跌勢同步收斂；不過，仍有精測、光聖、奇鋐、富世達、貿聯-KY、聯亞、致茂、昇達科、竑騰、竹陞科和新應材等11檔收在跌停。

其中，竹陞科收在945元，新應材收在914元，加上AES-KY和亞德客-KY股價同步跌破1000元大關，台股剩32千金。

此外，隨著油價高漲，相關ETF同步走高，期街口布蘭特正2盤中一度攀高至69.6元，終場收在61.95元，勁揚62.34%；期元大S&P石油收在27.95元，上漲33.1%。台塑化、欣雄、欣泰、欣高和欣天然等多檔油電燃氣族群強攻漲停，為盤面表現強勁族群。

市場預期，海運價格可能因戰事影響而上揚，吸引資金湧入，推升陽明和萬海股價震盪收高。

記憶體股價走勢漲跌互見，南亞科、旺宏、晶豪科股價重挫跌停；廣穎股價表現強勁，攻上漲停達46.05元，威剛、宇瞻、鈺創和宜鼎股價逆勢收漲。