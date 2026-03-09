聽新聞
石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元
卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,208.17億元，投信買超138.28億元，自營商賣超（合計）586.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超154.24億元，自營商（避險）賣超432.15億元。
9日電子指數成交比重降至64%，反倒非金電指數成交比重大增至79%，台積電（2330）收1,810元，守住1,800元整數關卡；台達電（2308）收1,220元，下跌逾7%；聯發科（2454）收1,665元，下跌逾5%；鴻海（2317）收210.5元，下跌逾5%。記憶體族群漲跌互見，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）收跌停，但廣穎（4973）漲停鎖死，威剛（3260）也大漲逾5%。
油電燃氣族群表現最強勁，山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）都攻上漲停板，台塑化為第二根漲停，收68.2元。欣天然則是第四根漲停板，收61.3元。
