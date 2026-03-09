快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

石油危機再現！台股重挫1,489點 三大法人狂賣1,656億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元。記者許正宏／攝影
台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元。記者許正宏／攝影

卡達能源部長6日表示，波斯灣區所有能源出口國將在幾周內停產，且油價將推升到每桶150美元，國際油價應聲大漲，經濟不確定因素升高，台股6日隨日、韓股一同重挫，盤中一度大跌逾2,000點，終場下跌1,489.12點，收在32,110.42點，守住32,000點，跌幅4.43%，成交量8,083.3億元，三大法人賣超1,656.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,208.17億元，投信買超138.28億元，自營商賣超（合計）586.39億元，其中自營商（自行買賣）賣超154.24億元，自營商（避險）賣超432.15億元。

9日電子指數成交比重降至64%，反倒非金電指數成交比重大增至79%，台積電（2330）收1,810元，守住1,800元整數關卡；台達電（2308）收1,220元，下跌逾7%；聯發科（2454）收1,665元，下跌逾5%；鴻海（2317）收210.5元，下跌逾5%。記憶體族群漲跌互見，南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）收跌停，但廣穎（4973）漲停鎖死，威剛（3260）也大漲逾5%。

油電燃氣族群表現最強勁，山隆（2616）、台塑化（6505）、欣天然（9918）、新海（9926）、欣高（9931）都攻上漲停板，台塑化為第二根漲停，收68.2元。欣天然則是第四根漲停板，收61.3元。

記憶體族群 台積電 三大法人 自營商 台股

台股重摔1489點史上第4慘 台積電跌80元高價股疲軟

空頭直摜破月線、台股收跌1,489點 台積電收低80元守住1,800關卡

台股盤中跌近2000點 權值股重挫、多檔高價股跌停

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

台積電最後一盤爆5,518張買單守住1,800元關卡 市值跌至46.93兆元

台股9日重挫，權王台積電（2330）早盤跳空以1,775元開低，跌落1,800元之下，盤中一度下探至1,770元，重挫120元，為史上盤中最大下跌金額，最後一盤爆出5,518張買單，硬是拉升15元股價，終場收在1,810元，下跌80元，跌幅4.23%，市值下滑至46兆9,378億元。

股市大跌指數投資就該「逢低買進」？竹軒拒給建議原因曝光：維持平常配置

股市重挫引發「逢低買進」熱潮，但竹軒表示不會給予此建議。他提醒投資人應維持原本配置，並警惕近因偏誤，強調錢只是工具，投資應提高生活品質。

台股重挫寫史上第四大跌點 創新高資金狂接0050

美伊戰爭持續延燒，9日台股重挫1,489點，低接買盤再度大舉出手，買氣指標元大台灣50（0050）單日成交金額攀升至394.88億元，改寫歷史新高。

台股劇烈震盪！緯穎市值蒸發逾500億元 廣達減少近300億元

台股近期劇烈震盪，連帶衝擊代工廠股價表現，其中代工廠股王緯穎（6669）由於股價跌幅較大，因此近兩個交易日市值蒸發高達538.94億元，其中廣達（2382）近兩個交易日市值蒸發約289.70億元、緯創（3231）則減少約31.8億元，顯示市場近期因AI投資潮過熱，開始小幅縮手減碼。

外資上周瘋狂提款台積電 逆勢加碼這檔半導體股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超3,170.43億元，賣超台新新光金（2887）16.66萬張最多，另買超聯電（2303）3.68萬張最多。

