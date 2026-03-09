世界營收／2月35.79億元、月減逾一成 前兩月75.91億元年增3.36%

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布2月合併營收35.79億元，月減10.78%、年減9.51%；累計前兩月合併營收75.91億元，則較去年同期73.44億元增加3.36%。公司說明，2月營收較1月下滑，主因晶圓出貨量減少。

世界先進1月營收為40.12億元，年增18.37%、月減18.62%，當時公司同樣指出，月減主因也是晶圓出貨量減少。換言之，2月雖較去年同期回落，但以前兩月合計來看，營收仍維持年增，顯示今年首季整體表現尚未脫離成長軌道。

公司於2月法說會時對首季展望仍偏審慎樂觀。管理層當時預估，第1季晶圓出貨量將較前一季成長1%至3%，產能利用率升至80%至85%，但受產品組合變動及部分長約到期影響，平均銷售單價將季減3%至5%，毛利率則落在28%至30%區間。

對產業景氣看法上，董事長暨策略長方略在法說會中指出，AI應用帶動半導體需求擴大，商業與工業半導體庫存已回到較健康水位，成熟製程需求維持強勁，公司目前感受到的市場氛圍仍偏緊，價格也以穩定為主。另在擴產方面，世界先進預估2026年資本支出約600億至700億元，其中約85%將投入新加坡12吋廠VSMC，目標是2026年底試產、2027年量產。