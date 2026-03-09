聽新聞
股市大跌指數投資就該「逢低買進」？竹軒拒給建議原因曝光：維持平常配置
股市重跌，就是在特價打折，加碼好時機，趕緊上車。
你認為這種想法對嗎？
至少我不會發文告訴大家要趕緊撿便宜
因為「近因偏誤」，我會時時刻刻提醒自己按照原本投資計劃即可，並且保持對崩盤重挫戒慎恐懼。
多數人常常犯了近因偏誤，會以為這次和最近的一次一樣。而最近的一次莫過於去年關稅大帝的四月崩盤次事件。因此「川普」「短期重跌」讓很多人認為沒錯，都對上了，這次和去年完全一樣。所以你認為這次也是急跌，接著整年又漲是嗎？
但有人明確告訴你這次和去年一定一樣嗎？
上次是關稅這次是美伊戰爭有一樣嗎？
萬一這次不一樣呢？不和去年一樣，也不和2020年疫情一樣，而是跟2008年金融海嘯伴隨油電雙漲和長達半年無薪假一樣呢？或是跟美國失落的十年（十年股市總報酬是-10%）一樣呢？或是是更前面連崩好幾年一樣呢？
幾天總和跌個10%20%你就認為便宜了嗎？
那台股還有一年跌80%怎麼辦呢？
你想抄底想撿便宜是你的抉擇，但我不會給任何建議。
唯一會給的建議是：請記得錢只是工具，投資理財是為了讓生活更好。
而我還是和平常一樣投入和配置
最後引用《大蕭條日記》作者班傑明·羅斯作結尾：
「在嚴重熊市的底部，股票可能賣得非常便宜，但沒有人有足夠的現金去買。」
